Cruz Azul vs Chivas de Guadalajara: Ver GRATIS Y EN VIVO el resultado de transmisión HOY miércoles 13 de mayo, partido de ida de las semifinales del Clausura 2026; marcador online en línea y por internet| Presentado por Nissan

Chocan dos grandes del fútbol mexicano en el Estadio Banorte en busca de un finalista en el Torneo Clausura 2026. Cruz Azul abre las puertas del Coloso de Santa Ursula para recibir a las Chivas del Guadalajara en el partido de ida en las semifinales del presente certamen. Buenas sensaciones tanto para celestes como tapatíos al haber ganado su último compromiso ante Atlas y Tigres respectivamente, por lo que tratarán de replicar la fórmula el día de hoy.

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Previa de Cruz Azul vs Chivas

A pesar de sus múltiples ausencias por la convocatoria de la Selección Mexicana, el cuadro de Gabriel Milito se metió entre los mejores cuatro clubes del torneo y tratará de llegar a una nueva serie por el título. Enfrente tendrá a Joel Huiqui y su Máquina, equipo que ya es invitado frecuente en este tipo de fases y que también sueña por llevar un nuevo trofeo a sus vitrinas.