Se rompió la pierna en Juegos Olímpicos de Invierno y al día siguiente se enteró de la muerte de su “hijo”

En los Juegos Olímpicos de Invierno, se dio una historia que ha impactado en las redes sociales fuertemente pues la esquiadora alpinista de Estados Unidos, Lindsey Vonn, sufrió un fuerte accidente durante los Juegos Olímpicos de Invierno pues se fracturó la pierna izquierda tras una brutal caída el pasado 8 de febrero en la pista Olimpia delle Tofane.

I will pray for Lindsey Vonn, obviously. No one wants to see someone injured that badly. Praise God it wasn’t worse. At last update, she underwent surgery for a broken leg and is stable while expected to make a full recovery. But there is a lesson to be learned here. Pride… pic.twitter.com/SeCDic7dW4 — Paul Fleuret (@RealAbs1776) February 9, 2026

Luego de ser operada y tras varios días de procesarlo, reveló en sus redes sociales que un día despues de su accidente, su perrito, a quién consideraba su hijo, falleció por un problema de salud con el que llevaba varios meses lidiando.

La historia ha sido muy emotiva y fuerte para varios aficionados. Además, para la misma Lindsey Vonn que ha tenido que pasar por cuatro operaciones y lidiar con la perdida de su perrito Leo.

Lindsey Vonn said her dog, Leo, passed away the day after her crash at the Winter Olympics, following a recent battle with lung cancer 🙏❤️ Vonn said it's been "probably the hardest" days of her life pic.twitter.com/pVEink6QtX — Bleacher Report (@BleacherReport) February 18, 2026

La emotiva despedida de Lindsey Vonn con su perrito Leo

En sus redes sociales, Lindsey se despidió de Leo con mucha emotividad. Reveló que han sido los días más dificiles de su vida por la lesión y la muerte de su mascotra. Explicó que Leo sufrió de cáncer en el pulmón y su cuerpo ya no aguantaba su ritmo, por lo que se tuvo que despedir de él,

"Estos han sido unos días increíblemente difíciles. Probablemente el más difícil de mi vida. Todavía no he llegado a un acuerdo de que se haya ido...

El día que me estrellé, Leo también. Había sido diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón (sobrevivió al linfoma hace un año y medio) pero ahora su corazón le estaba fallando. Estaba sufriendo y su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su mente fuerte.

Mientras estaba en la cama de mi hospital el día después de mi accidente, nos despedimos de mi niño grande. Había perdido tanto que significaba algo para mí en tan poco tiempo. No me lo puedo creer. Mi chico ha estado conmigo desde mi segunda lesión de ligamento, cuando más lo necesitaba. Me sostuvo en el sofá mientras veía los Juegos Olímpicos de Sochi. Me levantó cuando estaba deprimido. Se acostó a mi lado, y me abrazó, siempre haciéndome sentir segura y amada. Hemos pasado por muchas cosas juntos en 13 años.

Va a pasar un tiempo antes de que procese emocionalmente las cosas, pero sé que él siempre estará conmigo. Sé que está allí arriba con Lucy y Bear y mi madre y abuelos y tanta gente que he perdido en los últimos años. Y me consuela sabiendo que ya no sufre más".