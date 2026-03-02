Volvió a competir en el alto rendimiento, se rompió la rodilla y casi le amputan la pierna

La historia de esta atleta olímpica dio un vuelco completo tras una serie de infortunios que la tuvieron en hospital tras hospital en las últimas semanas. Volvió para buscar la gloria deportiva y casi le amputan la pierna. Ahora le espera una recuperación larguísima por causas de una rotura de ligamento y una caída final en Milano-Cortina 2026. Así luce el panorama de Lindsey Vonn.

¿Por qué casi le amputan la pierna a esta esquiadora?

La estadounidense es una de las leyendas vivientes del esquí alpino, y su historia de volver a los 41 años cuando en 2024 le reconstruyeron una de sus rodillas… tenía toda la pinta de épica. Lamentablemente un accidente previo a Milán 2026 le destrozó de nueva cuenta su rodilla. Sin embargo, buscando una de esas historias como la de Ana Alonso, terminó compitiendo en los recién terminados JJOO.

Y aunque lo logró, en su prueba tuvo un gravísimo accidente, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital en Italia. Fue por eso que en las dos semanas recientes, le operaron cinco veces. Cuatro ocasiones en el país de la bota y una en los Estados Unidos. “Mi lesión fue mucho más severa que una simple fractura de pierna. Sigo asimilando lo que significa y el camino que tengo por delante”, comentó.

La esquiadora compartió en sus redes sociales que no fue un simple accidente y fractura, sino que se enfrentó a algo que se denomina síndrome compartimental, lo cual produce que la sangre aplaste nervios, músculos, tendones y así se muera la parte donde se originó el traumatismo. Por eso casi le amputan la pierna.

¿Qué sigue para esta atleta que casi le amputan la pierna?

La leyenda del esquí alpino tuvo un amargo y duro final en su carrera, pues tras conquistar 84 victorias en Copas del Mundo, ganar 11 medallas en grandes competiciones y conseguir un oro olímpico… se despidió con un accidente que ahora le condicionará incluso la vida diaria.

En estos momentos pasará mucho tiempo en silla de ruedas, con cerca de un año de proceso de recuperación en lo que los huesos sanan. Solo así se someterá a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla, la cual no se pudo concretar en estos momentos ante la gravedad del síndrome que presentó en su terrible accidente.