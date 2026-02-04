Atleta olímpica competirá con la rodilla destrozada; ¿quién es?

Los atletas profesionales muchas veces se exponen a exigencias físicas muy fuera de lo normal, sin embargo la decisión de esta medallista olímpica va más allá de un ideal. Y es que Lindsey Vonn descenderá en el esquí alpino el próximo domingo. Sin embargo hará estas labores con su rodilla prácticamente deshecha tras un accidente vivido hace unos días.

¿Por qué esta atleta olímpica competirá en esas condiciones?

Su caso es uno de los mediáticos de estos juegos. A sus 41 años decidió volver del retiro, esto tras una trayectoria más que relevante. Sin embargo, en la Copa del Mundo disputada hace unos días, en una prueba que resultó en la caída de 3 de las 6 participantes que participaron… ella fue una de las accidentadas. Aunque terminó el descenso tras asistencia médica, se esperaba lo peor.

Y efectivamente, se confirmó lo peor tras hacerle los estudios correspondientes, pues se informó que la rodilla izquierda de la estadounidense sufrió una rotura completa del ligamento cruzado. Ante eso, obviamente la preocupación principal recae en su presencia en estos JJOO de 2026. Sin embargo, pase lo que pase… ella competirá en la que será su despedida de toda competencia olímpica.

Pese a que evidentemente competir con una situación así puede ser riesgoso, hay casos de personas que se lastimaron de esta forma y que volvieron para hacer sus debidas actividades e incluso ganaron medalla olímpica. Aunque luce complicado para la nacida en Minnesota, ella quiere irse disfrutando de lo que le dio tantas alegrías a lo largo de su carrera.

With qualification for the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics, Lindsey Vonn is officially a FIVE-time Winter Olympian at 41 years old.

¿Cuál es el récord de la medallista olímpica?

Ya en el que será su último evento como atleta del olimpismo, Lindsey se despide con 84 victorias en la Copa del Mundo, dos bronces olímpicos y el metal dorado en Vancouver 2010. Por ello es vista como una de las atletas más importantes de los Estados Unidos, marcada también por regresos espectaculares tras reventarse previamente el ligamento cruzado en 2013 y la reconstrucción de su rodilla derecha con titanio.