VIDEO: Lionel Messi es abucheado en su último partido con el PSG

Tras dos campañas en la Ligue 1, Lionel Messi disputó su último partido en el futbol de Francia con el Paris Saint-Germain. La directiva anunció este sábado tres de junio de 2023 que el argentino no seguirá con el equipo por lo que su último partido fue ante el Clermont Foot.

Tras ser su último juego, Messi salió como titular, algo que no ha terminado por gustarle a los aficionados del PSG pues creen que el delantero ha quedado a deber. Es por eso que en el momento que anunciaron la alineación, los aficionados presentes en el estadio terminaron abucheando al campeón del mundo.

Pitada a Messi por parte de los ultras en el Parque de los Príncipes en el último partido del argentino con la camiseta del PSG.@diarioas @carrusel pic.twitter.com/W4m3k37dKV — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 3, 2023

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Lionel Messi, debutó con el PSG el 29 de agosto de 2021 frente al Reims y luego de 75 partidos con el equipo, Messi abandona el conjunto ‘Les Rouge et Bleu’ con 32 goles anotados y dando 35 asistencias en todas las competencias disputadas. Logró ganar dos Ligas y una Supercopa de Francia.

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Así fue el anuncio de la salida de Lionel Messi

La directiva del PSG decidió anunciar la salida de Lionel Messi a través de un video publicado en las redes sociales en el que mostraron algunos de sus goles y mejores momentos. Además, publicaron un comunicado en el que agradecieron y se mostraron orgullosos por tener en sus filas al que catalogaron como el mejor futbolista de todos los tiempos.

“El Paris Saint-Germain se enorgullece de haber contado entre sus filas con el mejor futbolista de todos los tiempos y desea a Leo muchos más éxitos en el resto de su carrera”.

Finalmente, el presidente de ‘Les Parisiens’ dio un agradecimiento especial al futbolista por haber pasado por las filas del PSG.

“Quiero agradecer a Leo Messi por sus dos temporadas en París. Ver a un siete veces ganador del Balón de Oro en nuestro equipo y en el Parc des Princes, ganando títulos consecutivos de la Ligue 1 e inspirando a nuestros jugadores más jóvenes ha sido un placer. Su contribución al Paris Saint-Germain y a la Ligue 1 no puede subestimarse y le deseamos a Leo y a su familia todo lo mejor para el futuro”.

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