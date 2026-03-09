¡DE LOCOS! Lionel Messi a un solo gol de hacer historia

Lionel Messi quedó este sábado a un paso de alcanzar una nueva cuota histórica, anotó el gol número 899 de su carrera profesional durante la victoria de Inter Miami frente a D.C. United, y ahora necesita solo un tanto más para llegar a los 900 goles oficiales.

Te puede interesar: Las 10 ventas más caras de la historia del Club América (spoiler: Julián Quiñones es Top-3)

La anotación llegó en un encuentro intenso que terminó 2-1 a favor del equipo de Florida, con Messi siendo decisivo una vez más en la resolución del juego y confirmando su influencia dentro y fuera del área. Con esa anotación, el rosarino registró su gol número 80 con la camiseta de Inter Miami, cifra que impulsa su cuenta total hacia la barrera de los tres dígitos por el club de la MLS.

Tigres vs Monterrey | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

A lo largo de su carrera, Messi ha ido sumando goles en distintos clubes y con la Albiceleste; la suma acumulada contando sus etapas en Barcelona, Paris Saint Germain, Inter Miami y la selección argentina lo sitúa en 899 tantos oficiales según los recuentos. Ese balance muestra la magnitud de una trayectoria que ya figura entre las más prolíficas en la historia del futbol.

¿Cuándo podría llegar a 900 goles Lionel Messi?

La noticia tendrá seguimiento inmediato, ya que cada aparición del delantero se lee ahora también en clave estadística, pues la espera por el gol 900 será un foco adicional para aficionados, medios y rivales. El contexto competitivo (calendario de la MLS y posibles compromisos con Argentina) y el estado físico del jugador determinarán cuándo podría llegar esa cifra redonda.

¿Cómo ayuda al Inter Miami que Messi llegue a la marca de los 900 goles?

Para Inter Miami, además del valor simbólico del hito, la regularidad goleadora de su estrella supone un activo deportivo y comercial. Y para Messi, alcanzar los 900 goles sería otro registro único que sumaría a una colección de récords ya extensa, una marca que, cuando llegue, será celebrada como un hito histórico en el futbol mundial.

Te puede interesar: El complicado calendario que tiene Pumas por delante