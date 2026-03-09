Las 10 ventas más caras de la historia del Club América (spoiler: Julián Quiñones es Top-3)

El Club América es uno de los equipos que más dinero ha recibido gracias a ventas de jugadores en la última década. Actualmente, cuenta con nombres de peso como Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Israel Reyes, entre otros. Sin embargo, también ha perdido piezas fundamentales a cambio de grandes cantidades de dinero, como es el caso de Julián Quiñones.

El delantero colombiano naturalizado mexicano dejó la Liga BBVA MX para llegar a la Saudi Pro League y tener uno de los salarios más altos de su carrera. El América recibió alrededor de 13,8 millones de euros con su venta, siendo una de las ventas más caras de su historia. Sin embargo, dos jugadores lo superan en el ranking. A continuación, te dejamos las 10 ventas más caras en la historia de las Águilas.

Las 10 ventas más caras en la historia del América

1. Edson Álvarez

Foto del partido Monterrey vs America correspondiente a la jornada 4 del torneo Clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer celebrado en el estadio BBVA Bancomer. EN LA FOTO: Photo of the Monterrey vs America match corresponding to day 4 of the Closing 2019 tournament of the Liga BBVA Bancomer held at the BBVA Bancomer stadium. IN THE PHOTO: |Jorge Martinez/MEXSPORT

Fue vendido al Ajax de Ámsterdam en la temporada 19-20 con 21 años a cambio de 15 millones de euros. Actualmente juega para el Fenerbahçe de Turquía.

2. Diego Lainez

Prometía ser la máxima figura de México en un futuro y fue vendido por 14 millones de euros al Real Betis con 18 años en la temporada 18-19. En la actualidad juega para Tigres.

3. Julián Quiñones

Julian Quinones celebrate this goal 1-0 of America during the Quarterfinals second leg match between Club America and Leon, as part of Torneo Apertura 2023 Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, December 02, 2023, in Mexico City.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Goleador del América, fue vendido en la temporada 24-25 con 27 años al Al-Qadsiah de la Saudi Pro League. Los árabes desembolsaron 13,8 millones de euros por su ficha y aún sigue jugando allí.

4. Christian Benítez

De las ventas más antiguas del top. Fue vendido con 27 años al El-Jaish de Qatar en la temporada 13-14. América recibió alrededor de 11,7 millones de euros por el delantero ecuatoriano.

5. Raúl Jiménez

|Mexsport

Con 23 años, prometía ser un delantero letal y así terminó siendo. América lo vendió en la temporada 14-15 al Atlético Madrid a cambio de 10,5 millones de euros. Hoy pertenece al Fulham de la Premier League.

6. Matheus Uribe

Foto del partido America vs Cruz Azul correspondiente a la Final de ida del Torneo Apertura 2018 de la Liga BBVA Bancomer MX celebrado en el estadio Azteca. EN LA FOTO: Photo of the America vs Cruz Azul match corresponding to the first leg of the 2018 Apertura Tournament of the Liga BBVA Bancomer MX held at the Azteca stadium. IN THE PHOTO: |Omar Martinez/MEXSPORT

Uno de los mediocampistas más interesantes de la Liga BBVA MX en su momento. El colombiano fue vendido por 9,5 millones de euros al Porto en la temporada 19-20 con 28 años. Actualmente juega en Colombia, para Atlético Nacional.

7. Agustín Marchesín

|Getty Images

Portero argentino que en la temporada 19-20 también fue vendido al Porto. Los portugueses pagaron 7,7 millones de euros por su ficha cuando tenía 31 años. Hoy juega para Boca Juniors en Argentina.

8. Diego Reyes

Otro jugador del América que llegó al Porto. En este caso, fue fichado por los lusos en la temporada 13-14 a cambio de 7 millones de euros. Hoy en día forma parte de la plantilla de Querétaro con 33 años.

9. Cecilio Domínguez

Independiente de Argentina había pagado 5,3 millones de euros por la ficha del paraguayo en la temporada 18-19, siendo una promesa interesante con 24 años. Hoy juega para Cerro Porteño, equipo de su país natal.

10. Sebastián Córdova

during the game America (MEX) vs Comunicaciones (GUA), corresponding to Round of 16 Second leg match of the 2020 Scotiabank Concacaf Champions League, at Azteca Stadium, on February 26, 2020. <br><br> durante el partido America (MEX) vs Comunicaciones (GUA), correspondiente al partido de Vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones Scotiabank Concacaf 2020, en el Estadio Azteca, el 26 de febrero de 2020.|Adrian Macias/MEXSPORT

El volante ofensivo se fue del América con 24 años. En la temporada 21-22, Tigres desembolsó 5 millones de euros por su ficha. En enero de 2026 cambió de equipo tras ser agente libre y hoy defiende los colores del Toluca.

