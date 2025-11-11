Lionel Messi confiesa su deseo de volver a Barcelona

Lionel Messi no olvida al Barcelona. En una entrevista con el diario Sport, el capitán del Inter Miami reconoció que tanto él como su familia extrañan profundamente la vida en la capital catalana y que su gran deseo es volver a establecerse en su casa de Castelldefels, donde vivió durante casi dos décadas.

"Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos", afirmó el astro argentino.

El astro sorprendió a todos en Barcelona

Messi visitó recientemente la ciudad y sorprendió al recorrer el nuevo Spotify Camp Nou, un lugar que, según confesó, le genera una gran nostalgia y emoción. Desde su salida del club en 2021, tras no poder renovar por razones económicas, el rosarino mantiene una relación muy especial con la afición culé.

"Cuando me llegan cosas de la gente de Barcelona, siempre me agarra un poco de nostalgia. El cariño es espectacular y siempre va a estar", aseguró.

"No me fui como soñaba"

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 también habló sobre la herida emocional que le dejó su abrupta salida del club azulgrana.

"Me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba", explicó.

Aún así, Messi se mostró agradecido con el club que lo vio crecer: "Formar parte de este club, haber llegado de chiquito y haber hecho toda mi vida en Barcelona, es algo que siempre voy a agradecer".

El argentino recordó con especial cariño el sextete conquistado con Pep Guardiola y la Champions de 2015 con Luis Enrique, momentos que, según confesó, ahora disfruta más al recordarlos que cuando los vivía.

Su futuro y el próximo Mundial

Aunque su anhelo de volver a Barcelona como residente es firme, Messi descartó un retiro inmediato. "En el momento que vea que físicamente no estoy o no lo disfruto, será el momento de dar el fin, pero hoy por hoy lo disfruto y me siento bien", declaró.

De cara al próximo verano, el rosarino afrontará su sexto Mundial, un torneo que considera especial: "No quiero ser una carga. Me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo ayudar al grupo".

Con 38 años y una carrera repleta de gloria, Messi sigue soñando… y su corazón, sin duda, sigue en Barcelona.

