¿Lionel Messi piensa volver al Barcelona? El posteo en Instagram que ilusiona a todos

Si se piensa en el FC Barcelona, casi de manera automática se viene a la mente el nombre de Lionel Messi, quien se acerca a los 900 goles . Aquel 5 de agosto de 2021 eso se rompió injustamente y el mejor jugador de la historia del blaugrana debió marcharse por decisiones dirigenciales y económicas del club. Hoy, un posteo suyo ilusiona con un regreso.

A fines prácticos y si se piensa con racionalidad, la vuelta de Leo al Barcelona es casi imposible, pues Messi acaba de renovar contrato con el Inter Miami hasta 2028 (hasta los 41 años). Sin embargo, su publicación en Instagram no hace más que generar ilusiones y despertar muchos comentarios en las redes sociales. ¿Vuelve?

TF-Images /Getty Images Lionel Messi Barcelona

Lo que dijo Lionel Messi en Instagram y sorprendió a todo el público del Barcelona

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, sostuvo en la descripción de las imágenes que posteó en Instagram.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin tacos, con tenis; sin jersey azul y rojo, con una camisa a cuadros; sin el GPS en su espalda, con una campera gruesa por encima. Así Leo Messi regresó al Camp Nou, el estadio en el que tantas alegrías le dio al Barcelona. Lamentablemente para él, su historia en el Barça terminó antes de tiempo. Hoy, vuelve a abrir la ilusión de los fanáticos, aunque parece muy difícil.

¿Cuándo y por qué se fue Lionel Messi del Barcelona?

A pesar de seguir demostrando un nivel superlativo, Lionel Messi no lograba que el Barcelona mejore su nivel, con escasez de títulos. A la par, la situación dirigencial y económica de la institución no era nada buena. Desde el club aseguraron que la salida del ‘10’ argentino era necesaria para liberarse de un salario muy alto.

Lo cierto es que seguramente nunca se va a saber con exactitud todos los detalles de la salida de Messi del Barcelona. Poco tiempo después de que no le renovaran contrato, la institución invirtió en la compra de otros futbolistas. Como sea, Leo sigue siendo sinónimo del Barça.

¿Cuántos títulos y goles tiene Messi en el Barcelona?

Leo Messi ganó 35 títulos en el Barcelona: 10 Ligas, 4 Champions League, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 7 Copas del Rey y 3 Mundial de Clubes. Además, el argentino marcó 672 goles en 778 partidos en el FCB. Historia pura.

