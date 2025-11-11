Lionel Messi revoluciona España con la escena romántica jamás antes vista en toda su vida

Lionel Messi fue protagonista de un momento que será inolvidable para una pareja de enamorados que caminaban por las calles de Barcelona. El astro argentino, que se encuentra en España con la selección de Argentina , se llevó todas las miradas en un video de TikTok que, en principio, se trataba de un acto romántico, pero que pasó a un segundo plano por la presencia del jugador de Inter Miami detrás de la escena.

El video viral de Messi en Barcelona que sorprendió a más de un fanático

En la grabación, se observa a un joven entregando flores a su pareja, cuando de forma sorpresiva, Messi aparece paseando por las calles de Barcelona de manera casual a poca distancia. La pareja se percató de lo sucedido y sus expresiones de asombro y alegría quedaron documentadas en el video, que posteriormente se volvió viral y generó múltiples reacciones en redes sociales. Cabe destacar que ‘Leo’ regresó al Camp Nou en su visita .

Cabe destacar que Leo Messi se encuentra en España debido a que la concentración de la selección de Argentina se está llevando a cabo en la ciudad de Alicante. Durante la fecha FIFA de noviembre, la ‘Albiceleste’ tendrá solamente un partido amistoso: contra Angola, partido que se jugará el próximo viernes 14 en la capital del país africano.

Porque una pareja se estaba grabando en las calles de Barcelona y pasó el diez argentino caminando detrás de ellos. pic.twitter.com/RW7jesC0xW — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) November 10, 2025

Messi visitó el Camp Nou durante su estadía en España

En su tiempo libre, Messi aprovechó para viajar a la ciudad de Barcelona luego de haber dejado su hogar en 2021. Allí, visitó el Camp Nou, estadio en el que escribió las páginas más exitosas de su carrera.

Según reportes, el astro argentino estuvo acompañado de Rodrigo De Paul, actual compañero de Inter Miami. Ambos habrían ingresado a las instalaciones del Barça durante la noche, sin previo aviso. Incluso el departamento de seguridad del estadio se vio sorprendido con la presencia del ‘10’, quienes le permitieron el ingreso en medio de las obras de remodelación.

Same energy. Always 💫 pic.twitter.com/IULpWUiGnJ — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) November 10, 2025

El mensaje nostálgico de Lionel Messi en redes sociales

Messi no quiso que su visita al Camp Nou quede en el olvido, por lo que publicó una serie de imágenes, que tomó el propio De Paul, en su cuenta de Instagram. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo“, comentó Lionel.