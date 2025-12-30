¡NADIE LO VIO VENIR! Messi supera a Brady y LeBron en una lista que SACUDE al deporte mundial

Cuando parecía que ya nada podía sorprendernos en la eterna discusión sobre los grandes del deporte, Lionel Messi vuelve a romper todos los moldes. Esta vez no solo desde el fútbol, sino desde una perspectiva global que sacude a fanáticos de la NFL, NBA y otras disciplinas. El diario canadiense Le Journal De Quebec publicó su ranking de los 25 mejores atletas de los primeros 25 años del Siglo XXI, y el argentino apareció en lo más alto, por encima de leyendas como Tom Brady y LeBron James.

Sí, Messi fue colocado como el atleta más dominante de este cuarto de siglo, un reconocimiento que trasciende camisetas, deportes y fronteras. Para el público latino en Estados Unidos, el impacto es doble: orgullo absoluto y confirmación de algo que muchos ya sentían desde hace años.

El campeón del mundo con Argentina y actual figura del Inter Miami lidera un listado que reúne a los nombres más influyentes del deporte moderno, aquellos que marcaron una era con títulos, récords y un impacto cultural imposible de ignorar.

Messi, el elegido por encima de Brady y LeBron

El ranking ubica a Tom Brady, leyenda de la NFL, en el segundo lugar, seguido por Michael Phelps, el atleta olímpico más ganador de todos los tiempos. Más atrás aparecen gigantes como Serena Williams, Usain Bolt y LeBron James, quien quedó fuera del Top 5 pese a su enorme legado en la NBA.

Que Messi esté por encima de Brady —considerado el mejor quarterback de la historia— y de LeBron —el rostro del baloncesto mundial— no es un detalle menor. El Journal Du Quebec valoró no solo los títulos y estadísticas, sino la consistencia, longevidad, impacto global y capacidad de dominar su disciplina durante más de dos décadas.

Incluso Cristiano Ronaldo, eterno rival del argentino, aparece recién en la décima posición. Un dato que reaviva el debate, pero que deja claro quién lideró este primer cuarto de siglo según este influyente medio.

Un legado que trasciende el fútbol y conecta con los latinos en Estados Unidos

El listado también incluye nombres como Shohei Ohtani, Patrick Mahomes, Tiger Woods y Simone Biles, reflejando la diversidad de disciplinas y generaciones. Sin embargo, Messi se impone como un símbolo transversal: el futbolista que llevó su magia de Rosario a Barcelona, de París a Miami, y del barrio al mundo.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, ver a Messi en la cima no es solo una cuestión deportiva. Es cultural. Es identidad. Es sentir que uno de los nuestros está por encima de todos en el escenario global.

Y mientras se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, con Messi aún vigente, la pregunta queda flotando en el aire: ¿ya vimos todo de él… o todavía falta el último capítulo?

Los 25 atletas mejores atletas de los primeros 25 años del Siglo XXI

1- Lionel Messi - Argentina (Fútbol)

2- Tom Brady - Estados Unidos (NFL)

3- Michael Phelps - Estados Unidos (Natación)

4- Serena Williams - Estados Unidos (Tenis)

5- Usain Bolt - Jamaica (Atletismo)

6- LeBron James - Estados Unidos (NBA)

7- Novak Djokovic - Serbia (Tenis)

8- Simone Biles - Estados Unidos (Gimnasia)

9- Kobe Bryant - Estados Unidos (NBA)

10- Cristiano Ronaldo - Portugal (Fútbol)

11- Tiger Woods - Estados Unidos (Golf)

12- Roger Federer - Suiza (Tenis)

13- Rafael Nadal - España (Tenis)

14- Stephen Curry - Estados Unidos (NBA)

15- Lewis Hamilton - Inglaterra (F1)

16- Katie Ledecky - Estados Unidos (Natación)

17- Floyd Mayweather - Estados Unidos (Boxeo)

18- Sidney Crosby - Canadá (Hockey)

19- Mikaël Kingsbury - Canadá (Esquí)

20- Michael Schumacher - Alemania (F1)

21- Shohei Ohtani - Japón (Béisbol)

22- Mikaela Shiffrin - Estados Unidos (Esqui)

23- Patrick Mahomes - Estados Unidos (NFL)

24- Alexander Ovechkin - Rusia - (Hockey)

25- Marta Vieira - Brasil (Fútbol)