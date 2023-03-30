Lionel Messi cobra la mitad del salario de Kylian Mbappé

Han revelado cuales son los jugadores que más ganan en la Ligue 1. Con información de L'Équipe, Kylian Mbappé es el jugador mejor pagado en toda la liga. Con su renovación con el París Saint Germain recibe un aproximado de seis millones de euros brutos al mes, superando lo que gana el brasileño Neymar y Lionel Messi.

En el top 10 de los jugadores que más ganan se ubican puros jugadores del PSG. Sorpresivamente para muchos, Lionel Messi se ubica en el tercer lugar de los mejores pagados y cobra casi la mitad de lo que gana el capitán de la Selección de Francia.

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Los 10 mejores pagados de la Ligue 1

Dentro de los 10 mejores pagados, Mbappé ocupa el primer lugar con seis millones al mes. En segundo lugar está Neymar con 3, 670,000 millones de euros al mes. En tercer lugar se encuentra Lionel Messi con una ganancia de 3,37 millones de euros al mes.

En el cuarto lugar se encuentra el defensor Marquinhos con un ingreso de 1,2 millones de euros, en el quinto lugar está Verratti que recibe la misma cantidad que el brasileño. En el sexto lugar se encuentra Hakimi con una ganancia de 1.08 millones de euros. En el séptimo lugar está el portero Donnarumma ganando 916,000 euros al mes.

En los últimos tres lugares se encuentran, Sergio Ramos, Bernat y Mukiele. El defensor español gana 791,600 de euros al mes. En el noveno lugar, Bernat recibe 730,000 euros. Por último, el francés Nordi Mukiele gana 700,000 euros.

Hay dos jugadores que no pertenecen al PSG y entran en el top 16 de los mejores pagados. Se trata de Wissam Ben Yedder del Mónaco que recibe un total de 650,000 euros al mes. Y el segundo es Jordan Veretout del Marsella que tiene un ingreso de 550,000 euros al mes.

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