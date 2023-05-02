Lionel Messi no seguirá con el PSG de acuerdo con medios de Francia

Lionel Messi no va a seguir en el Paris Saint-Germain la siguiente temporada. De acuerdo con el diario L’Equipe, el jugador argentino va a tomar otro destino al finalizar la Temporada 2022/23 de la Ligue 1.

Los rumores colocan al jugador Campeón del Mundo de regreso en el FC Barcelona, no obstante, otras opciones pueden ser Arabia Saudita, destino en el que milita Cristiano Ronaldo, la Major League Soccer o la Premier League.

Con un valor aproximado a los 45 millones de euros, el contrato de Lionel Messi con el PSG termina el 30 de junio del presente año y tal parece que no se encuentra interesado en renovar con la escuadra dirigida por Christophe Galtier.

A pesar de que el exjugador de los Culers fue fichado con el objetivo de conquistar la Champions League, juntando a Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi no fue suficiente para que el conjunto del PSG pudiera levantar el trofeo de la UEFA.

En la Temporada 2021/22 y con el astro argentino en sus filas, el Paris Saint-Germain fue eliminado por el Real Madrid en la instancia de Octavos de Final. Ahora, en la campaña 2022/23, el PSG fue eliminado por el Bayern Munich en la misma ronda que la vez pasada.

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Messi, sancionado por dos semanas en el PSG

Luego de haber sido captado en Arabia Saudita, Lionel Messi ya ha recibido un castigo por parte del PSG.

Sin previo permiso por parte del equipo, el jugador de Argentina hizo un viaje por asuntos comerciales tras la derrota de la escuadra comandada por Galtier en el partido correspondiente a la Fecha 33 de la Ligue 1, el cual perdieron por 3-1 frente al Lorient.

En la Temporada 2022/23, el PSG se mantiene en el liderato de la competencia con 75 puntos, a cinco unidades de distancia del segundo puesto que ocupa el Marsella.

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