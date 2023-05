‘Chucky’ Lozano habría elegido a su nuevo club en Inglaterra

Hirving Lozano busca nuevas experiencias en Europa. Luego de dos temporadas militando con el Napoli, el ‘Chucky’ ha interesado en otros equipos y el mexicano tiene la posibilidad de dejar la Serie A en el siguiente mercado de fichajes.

El contrato del exjugador del PSV, tiene vigencia hasta 2024, no obstante, la posibilidad de salir con destino a la Premier League es latente, pues se encuentra cerca de consagrarse en la Liga de Italia con el Scudetto para cerrar con broche de oro su paso por la escuadra dirigida por Luciano Spalletti.

En la Temporada 2022/23 de la Serie A, el ‘Chucky’ Lozano tiene un registro de 1,501 minutos disputados en 29 partidos jugados, de los cuales, ha saltado a la cancha como titular en 18 compromisos de la Liga de Italia.

El equipo al que llegaría ‘Chucky’ Lozano

Colaborando con tres goles y otras asistencias, el mexicano es es representado por Unique Sports Group, misma agencia que tiene siete jugadores en las filas del Wolverhampton, por lo que Hirving Lozano puede ser una posibilidad de refuerzo para la escuadra dirigida por Julen Lopetegui.

Actualmente, en los Wolves se encuentra Raúl Jiménez, sin emabrgo, ha sido borrado por el estratega en los últimos encuentros, por lo que se especula con una posible salida del delantero en busca de tener actividad.

En la presente campaña de la Liga de Inglaterra, el atacante de los Wolves no registra goles en la Premier League a lo largo de 13 partidos disputados. Y es que Raúl Jiménez no logra marcar en la liga local desde hace más de un año, por lo que ya no ha sido convocado por Julen Lopetegui cuando en su momento, fue una de las figuras del Wolverhampton.

