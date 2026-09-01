Lionel Messi sigue trabajando su físico y luce espectacular; estos son sus secretos

La noticia del adiós de Lionel Messi del futbol de selecciones causó estragos en el medio y entre sus miles de aficionados. Sin embargo, dicha marcha no tiene relación con su impactante físico, si no de un asunto personal. Por eso, es una buena oportunidad para conocer las rutinas de ejercicio del rosarino, quien luce espectacular a sus 39 años.

TODO GRAN VIAJE TIENE UN FINAL 🐐🇦🇷 | Lionel Messi y una historia ETERNA con Argentina

¿Cómo cuida su cuerpo Lionel Messi?

Aunque hay ex futbolistas que han declarado que nunca vieron a Lionel Messi en el gimnasio, alimentando el mito de este don divino que tiene para jugar a la pelota, él mismo declaró que tuvo que cambiar sus métodos alimenticios y de ejercicio. Esto lo hizo para soportar las exigencias del primer nivel cuando ganaba más edad.

Se indica que basa sus ejercicios físicos (o al menos así era en el pasado) con dos objetivos claros: velocidad y agilidad. El argentino siempre ha dicho que aunque sabe que Dios le ha dado un don para jugar al futbol, también se ha preparado de mejor manera en lo físico para lograr cosas que el puro talento no le permitían.

Además, en 2014 contrató a un nutriólogo llamado Giuliano Poser, que le quitó la pizza, la carne roja y el chocolate y le puso una base de elementos como semillas, granos enteros, frutas y verduras frescas, aceite de oliva y agua. En el desayuno puede ser una fruta fresca, grano entero y verduras frescas. En la comida acudía a la ensalada, legumbres y sopa. Mientras que la cena era con base en atún y arroz integral.

#WorldCup2026 #WeAre26 #Somos26 #FWC26 ♬ sonido original - aryykim @elespanolcom ⚽️🇦🇷 💪 Leo Messi comparte su rutina de entrenamiento para seguir haciendo historia en el Mundial: "Para llegar a ser 'D10S' hace falta mucho esfuerzo". Cuando dentro de unas cuantas décadas se recuerde la figura de Leo Messi habrá que retroceder hasta este Mundial. El astro argentino cumplió con la meta que tenía predestinada: convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Messi compartió en sus redes sociales un vídeo de entrenamiento donde se prepara para los futuros partidos. 📲 Vídeo de @leomessi en Instagram #FIFAWorldCup

¿Cuándo se retirará definitivamente Lionel Messi?

Él mismo ha dicho en su carta donde se despidió de la selección que dado que el final se acerca, ha tenido que ir cerrando algunas etapas. Por eso, se entiende que Lionel Messi todavía tiene unos años por delante, pero ya enfocándose completamente en lo que ocurre con su club. Ahora mismo tiene contrato de dos años con Inter Miami, por lo que no sería extraño que decida dar un paso al costado cuando se acabe dicho vínculo en diciembre de 2028.