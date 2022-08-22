Lionel Messi se sube al podio de los máximos goleadores históricos

París, Francia. El astro argentino Lionel Messi con su gol anotado en el triunfo del Paris Saint-Germain (PSG) por 7-1 ante el equipo de Lille desplazo del tercer puesto de los máximos goleadores históricos al brasileño Romario.

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Messi suma 773 goles en toda su carrera para alcanzar el tercer puesto de la lista de goleadores, solo por detrás del jugador austriaco Josef Bican que sumo 803 tantos, exactamente 30 más que el rosarino.

El portugués Cristiano Ronaldo es el máximo goleador con una cantidad de 815 anotaciones que seguirá aumentando ya que se encuentra activo y en plena forma.

Otra lucha entre los dos mejores jugadores de los últimos tiempos.

Otra forma de ver el futbol de Lionel Messi

Messi, que no tuvo una buena temporada en el primer año con el PSG, ya no es el de unos años atrás, el que resolvía las situaciones, hoy con otro rol desde unos metros más atrás llega igual al gol. De hecho, lo demostró ante Lille, cuando inició la jugada al abrir camino a Nuno Mendes, pero después apareció en el área para marcar su gol 773.

El exjugador del Barcelona ya tiene en su cosecha cuatro anotaciones, tres en la Ligue 1 y uno en la Súper Copa de Francia, en esta temporada, además de tener dos asistencias en tres partidos.

En total Lionel Messi, de los 773 goles anotados, 672 los convirtió con el equipo del Barcelona, 86 en la Selección argentina, en ambos es el goleador histórico, y 15 los anotó desde su llegada a Paris Saint-Germain en agosto del año pasado.

Lista de los máximos goleadores en la historia

Cristiano Ronaldo (Portugal) 815 goles

Josef Bican (Austria) 803 goles

Lionel Messi (Argentina) 773 goles

Romario (Brasil) 772 goles

Pelé (Brasil) 767 goles

Ferenc Puskas (Hungría) 746 goles

Gerd Müller (Alemania) 735 goles