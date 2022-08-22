Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Lionel Messi se sube al podio de los máximos goleadores históricos

El astro argentino Lionel Messi desplaza del tercer puesto de los máximos goleadores históricos al brasileño Romario con el gol conseguido con el PSG

Lionel Messi anotando ante el Lille
|EFE

Escrito por: Fernando Campos

París, Francia. El astro argentino Lionel Messi con su gol anotado en el triunfo del Paris Saint-Germain (PSG) por 7-1 ante el equipo de Lille desplazo del tercer puesto de los máximos goleadores históricos al brasileño Romario.

¿Podemos descartar a Cruz Azul, Pumas y Chivas?| El Dictado

Messi suma 773 goles en toda su carrera para alcanzar el tercer puesto de la lista de goleadores, solo por detrás del jugador austriaco Josef Bican que sumo 803 tantos, exactamente 30 más que el rosarino.

El portugués Cristiano Ronaldo es el máximo goleador con una cantidad de 815 anotaciones que seguirá aumentando ya que se encuentra activo y en plena forma.

Otra lucha entre los dos mejores jugadores de los últimos tiempos.

Otra forma de ver el futbol de Lionel Messi

Messi, que no tuvo una buena temporada en el primer año con el PSG, ya no es el de unos años atrás, el que resolvía las situaciones, hoy con otro rol desde unos metros más atrás llega igual al gol. De hecho, lo demostró ante Lille, cuando inició la jugada al abrir camino a Nuno Mendes, pero después apareció en el área para marcar su gol 773.

El exjugador del Barcelona ya tiene en su cosecha cuatro anotaciones, tres en la Ligue 1 y uno en la Súper Copa de Francia, en esta temporada, además de tener dos asistencias en tres partidos.
En total Lionel Messi, de los 773 goles anotados, 672 los convirtió con el equipo del Barcelona, 86 en la Selección argentina, en ambos es el goleador histórico, y 15 los anotó desde su llegada a Paris Saint-Germain en agosto del año pasado.

Lista de los máximos goleadores en la historia

Cristiano Ronaldo (Portugal) 815 goles

Josef Bican (Austria) 803 goles

Lionel Messi (Argentina) 773 goles

Romario (Brasil) 772 goles

Pelé (Brasil) 767 goles

Ferenc Puskas (Hungría) 746 goles

Gerd Müller (Alemania) 735 goles

¿Próximo encuentro del PSG en la Ligue 1?

El PSG recibe en el ‘Parque de los Príncipes’ Al equipo del Mónaco el próximo domingo 28 de agosto

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP