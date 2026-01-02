El VOTO LATINO que sacudió a Estados Unidos y vimos QUIÉN MANDA en la MLS

El fútbol latino en Estados Unidos ya no es promesa: es realidad, poder y referencia. Y así lo confirmó una votación histórica que volvió a colocar a Lionel Messi y Javier Mascherano en la cima, ahora desde la MLS. Ambos argentinos fueron elegidos como mejor jugador y mejor entrenador del fútbol en Estados Unidos, respectivamente, en la tradicional encuesta continental del periódico uruguayo El País.

La edición número 40 de “América le responde a El País” rompió récords: 264 periodistas de 16 países participaron en la votación, la más numerosa de su historia. El resultado no deja lugar a dudas: el impacto del fútbol latino en Estados Unidos es hoy más fuerte que nunca, y tiene acento argentino.

Messi, figura de Inter Miami, fue el jugador más votado de la MLS gracias a su liderazgo, influencia y peso mediático dentro y fuera de la cancha. A su lado, Javier Mascherano, en su rol como entrenador, fue reconocido como el estratega más destacado del país, consolidando un proyecto que ha cambiado la percepción del soccer en territorio estadounidense.

Messi y Mascherano: el eje del poder latino en la MLS

Desde su llegada, Lionel Messi no solo elevó el nivel competitivo de la liga, sino que reconectó al público latino en Estados Unidos con la MLS. Cada estadio lleno, cada transmisión récord y cada camiseta vendida hablan de un fenómeno que trasciende lo deportivo.

Mascherano, por su parte, ha sabido traducir esa influencia en orden táctico, identidad y liderazgo. Inter Miami también fue elegido como mejor equipo de Estados Unidos, cerrando un dominio total en la votación. El mensaje es claro: el fútbol latino no acompaña, dirige.

Un reconocimiento continental con eco en Estados Unidos

La encuesta también reflejó la diversidad del fútbol en América Latina. Países como Brasil, México, Colombia, Uruguay y Chile tuvieron a sus propios ganadores, mientras que Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el nuevo Rey de América, superando a Messi en la votación continental.

Sin embargo, en suelo estadounidense, el trono es albiceleste. Para la comunidad latina que vive en Estados Unidos, este reconocimiento simboliza identidad, orgullo y pertenencia. Messi y Mascherano no solo ganaron una encuesta: ganaron el respeto de todo un continente desde Estados Unidos.