¡ATAJADÓN DE LIONEL MPASI! Salva a Congo con una PARADA ESPECTACULAR | Colombia vs Congo
¡Apareció el héroe bajo los tres palos! 🧤🔥 Cuando parecía que Colombia abriría el marcador, Lionel Mpasi reaccionó de forma extraordinaria para firmar una de las mejores atajadas del partido. El arquero de Congo voló para mantener el empate y desatar la ovación de su afición.
El arquero de Congo se convierte en figura tras realizar una espectacular intervención que evitó el gol de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con grandes reflejos y una reacción impresionante, Mpasi mantuvo con vida a su selección en uno de los momentos más peligrosos del encuentro.