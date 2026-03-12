LA LISTA de los equipos con MÁS PENALES MARCADOS A FAVOR del Clausura 2026

El penal no es solo una jugada, es un giro de guion. Puede salvar una mala noche, castigar un partido cerrado o definir tres puntos sin necesidad de dominar 90 minutos. Por eso, cuando el torneo avanza y algunos equipos acumulan varios cobros desde los once pasos, el tema se vuelve inevitable: ¿tendencia ofensiva, estilo de ataque o simple coincidencia?

La lista de los equipos de la Liga BBVA MX que más penales llevan en el Clausura 2026

El recuento de penales a favor por equipo tras 10 jornadas del Clausura 2026 tiene a Atlas como líder absoluto. Los rojinegros suman 5 penales a favor, el número más alto del campeonato hasta el momento, por encima de Toluca, que aparece como segundo con 4.

Detrás se forma un grupo amplio con 3 penales: Chivas, Pumas, Tigres, Santos y Querétaro, equipos que han encontrado esta vía de gol con cierta frecuencia. Luego viene el bloque con 2 cobros: Cruz Azul, Monterrey, Xolos, Atlético de San Luis y León. En la parte baja, Necaxa y Bravos apenas registran 1 penal a favor.

Y del otro lado está el dato que más llama la atención: hay clubes que aún no han cobrado ninguno. América, Pachuca, Mazatlán y Puebla aparecen con 0 penales a favor tras diez fechas, un registro que, según cómo se mire, puede interpretarse como falta de presencia en zona de definición, estilos menos verticales en el área o simplemente un torneo sin ese tipo de jugadas a su favor.

Penales a favor por equipo (tras 10 jornadas, Clausura 2026):



Atlas : 5

: 5 Toluca : 4

: 4 Chivas : 3

: 3 Pumas : 3

: 3 Tigres : 3

: 3 Santos : 3

: 3 Querétaro : 3

: 3 Cruz Azul : 2

: 2 Monterrey : 2

: 2 Xolos : 2

: 2 Atlético de San Luis : 2

: 2 León : 2

: 2 Necaxa : 1

: 1 Bravos : 1

: 1 América : 0

: 0 Pachuca : 0

: 0 Mazatlán : 0

: 0 Puebla: 0



