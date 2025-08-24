Se fue del América como una leyenda, su nuevo equipo se arrepiente y podría regresar a la Liga BBVA MX antes de lo pensado

Diego Valdés llegó a ser un ídolo en el América. El chileno para muchos ya se convirtió en una leyenda después del tricampeonato, pero actualmente pasa un calvario en su nuevo equipo. Desde que llegó a Argentina para jugar con el Vélez Sarfield las cosas no le han resultado. En un principio no pasó unas pruebas del corazón y ahora ya lo colocan como un posible nuevo jugador de Santos Laguna.

Desde antes de que se fuera, Valdéz ya demostraba un bajo nivel de juego. Mucho se dijo que se podría quedar en México y jugar en Santos, pero su alto salario no podía ser pagado por el conjunto lagunero. Apareció la oportunidad de ir a Vélez y jugar la Copa Libertadores, pero el mediocampista ni siquiera a debutado tras resentirse de la misma lesión y la afición ya pide que lo regresen a la Liga BBVA MX.

@diego_valdes_10 Diego Valdes conserva su foto de perfil de Instagram con la playera del América, pese a que ya es jugador de Vélez

Diego Valdés no se recupera de una lesión

Reiteradas lesiones musculares y un examen cardíaco que generó preocupación en su momento a Vélez Sarfield. El mediocampista se resintió de una lesión en un entrenamiento y no pudo jugar durante la semana pasada en la Copa Libertadores. Los directivos del equipo argentino le dieron el dorsal 10 pensando que llagaría a ayudar al equipo y el futbolista no es ni convocado.

Recientemente se dio a conocer que Diego Valdés ya cambió su contrato con Vélez. En el interior del equipo están desconcertados del futbolista que llegó a la institución y pese a ser anunciado como una gran estrella posiblemente no dure mucho en el equipo. Medios pamperos aseguraron que parte de las cláusulas que cambiaron en la firma de Valdés, fue que su salario dependerá de los minutos que tendrá dentro del terreno de juego

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez Sarfield, espera poder contar lo antes posible con el chileno para convocarlo al partido del 25 de agosto cuando visiten al Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte.