OFICIAL: ¡Se suma el Cruz Azul a la lista de equipos mexicanos ELIMINADOS de la Leagues Cup 2026

Cuando parecía que Cruz Azul podría clasificarse a la etapa de Cuartos de Final, el Chicago realizó una descolgada envío el pase al área chica y marcaron el gol de la diferencia, lo que llevó a los celestes a la hoguera y a sumarse a la amplia lista de equipo aztecas borrados del torneo.

Joel Huiqui lamentó no quedarse con el resultado que los lleve a los ocho mejores, en donde ya están América, Rayados, León y el conjunto de Toluca que representarán ahora a Liga MX buscando escalar para poder ganar el título que en los últimos años se ha ido para las vitrinaa de equipos de MLS.

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¿Qué equipos de Liga MX quedaron eliminados?

Chivas

Tigres

Pachuca

Pumas

Cruz Azul

Atlas

Tijuana

Santos Laguna

Necaxa

Atlético de San Luis

Querétaro

Puebla

Atlante

FC Juárez

Estos son los equipos que clasificaron a Cuartos de Final de Leagues Cup y los enfrentamientos en esa etapa

Los cuatro equipos por cada Liga se alista para los Cuartos de Final, en donde se conoce que estos serán los enfrentamientos.

León vs Salt Lake

Austin vs Toluca

Chicago vs Rayados

América vs Columbus