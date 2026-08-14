OFICIAL: ¡Se suma el Cruz Azul a la lista de equipos mexicanos ELIMINADOS de la Leagues Cup 2026
Terminó la primera etapa de la Leagues Cup, y dejó a cuatro equipos en Cuartos de Final y una enorme lista de escuadras ya eliminadas que voltean a la Liga MX.
Cuando parecía que Cruz Azul podría clasificarse a la etapa de Cuartos de Final, el Chicago realizó una descolgada envío el pase al área chica y marcaron el gol de la diferencia, lo que llevó a los celestes a la hoguera y a sumarse a la amplia lista de equipo aztecas borrados del torneo.
Joel Huiqui lamentó no quedarse con el resultado que los lleve a los ocho mejores, en donde ya están América, Rayados, León y el conjunto de Toluca que representarán ahora a Liga MX buscando escalar para poder ganar el título que en los últimos años se ha ido para las vitrinaa de equipos de MLS.
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¿Qué equipos de Liga MX quedaron eliminados?
Chivas
Tigres
Pachuca
Pumas
Cruz Azul
Atlas
Tijuana
Santos Laguna
Necaxa
Atlético de San Luis
Querétaro
Puebla
Atlante
FC Juárez
Estos son los equipos que clasificaron a Cuartos de Final de Leagues Cup y los enfrentamientos en esa etapa
Los cuatro equipos por cada Liga se alista para los Cuartos de Final, en donde se conoce que estos serán los enfrentamientos.
- León vs Salt Lake
- Austin vs Toluca
- Chicago vs Rayados
- América vs Columbus
Puso Dithejane does it again! 😮💨— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026
His second goal of the night puts @ChicagoFire ahead 2-1 in the 92nd minute 🔥
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