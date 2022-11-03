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Fútbol

Listos todos los clasificados de Europa League para siguiente ronda

Tras la finalización de la Fase de Grupos en la Europa League, están listos todos los clasificados que participarán en el sorteo que se celebrará en Suiza

Santiago Giménez tuvo su primer encuentro como titular con el Feyenoord

Escrito por: Sergio Solares

Ha terminado la Fase de Grupos de la Europa League 2022/23 y tenemos listos a todos los equipos que jugarán la ronda de Dieciseisavos de Final . Además de los ocho clubes que se sumarán a la Europa, tras haber terminado terceros de grupo en la Champions League, conocemos ya a los equipos que avanzaron la Fase de Grupos.

Para empezar la lista de 32 equipos que serán sorteados en la siguiente ronda tenemos a los eliminados de la Champions: Ajax (Holanda), Bayer Leverkusen (Alemania), FC Barcelona (España), Sporting de Lisboa (Portugal), Red Bull Salzburgo (Austria), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Sevilla (España) y Juventus (Italia).

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¿Quiénes son los equipos superaron los Grupos?

Grupo A
1. Arsenal (Inglaterra)
2. PSV Eindhoven (Holanda)

Grupo B
1. Fenebarçe (Turquía)
2. Rennes (Francia)

Grupo C
1. Real Betis (España)
2. Roma (Italia)

Grupo D
1. Unión SG (Bélgica)
2. Unión Berlín (Alemania)

Grupo E
1. Real Sociedad (España)
2. Manchester United (Inglaterra)

Grupo F
1. Feyenoord (Holanda)
2. Midtylland (Dinamarca)

Grupo G
1. Freiburg (Alemania)
2. Nantes (Francia)

Grupo H
1. Ferencváros (Hungría)
2. Mónaco (Mónaco)

Para conocer los enfrentamientos de la prmiera ronda de eliminación directa, Se realzará un sorteo con sede en Nyon, Suiza. Este, se llevará a cabo el día lunes 7 de noviembre.

Los partidos de playoffs se juegan a ida y vuelta y serán el 16 y 23 de febrero.

Jugadores del Manchester United

Últimos campeones de Europa League

CAMPEÓN
 SUBCAMPEÓN
 RESULTADO
 SEDE
2022
 Eintracht Frankfurt
 Rangers
 1-1
 Sevilla
2021
 Villarreal
 Manchester United
 1-1 (11-10)
 Gdansk
2020
 Sevilla
 Inter Milán
 3-2
 Colonia
2019
 Chelsea
 Arsenal
 4-1
 Bakú
2018
 Atlético
 O. Marsella
 3-0
 Lyon

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Europa League?

Por naturaleza, se espera que el campeón sea alguno de los equipos que jugaron Champions. Por segundo año consecutivo el Barcelona de Xavi jugará los jueves y se presentan a los playoffs con el cartel de ser el gran favorito. Si bien, la Juve no se encuentra en buen momento no se le puede descartar y también es uno de los equipos que podrían llevarse el título. El Sevilla está viviendo una mala racha, pero nunca se le puede descartar para coronarse en esta copa.

Por otro lado, el Arsenal y el Manchester United, partiendo desde la Fase de Grupos son fuertes candidatos para campeonar.

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