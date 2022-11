Los posibles rivales de Barcelona en la Europa League

Barcelona disputará por segundo año consecutivo la fase de eliminación directa de la Europa League, algo que no ocurría desde las temporadas 97-98, los dirigidos por Xavi Hernández fallaron en su intento por calificarse en un grupo que compartieron con Bayern Múnich, Inter y Viktoria Plzen en el sector C.

La Europa League reanudará actividades el próximo 16 de febrero de 2023, cuando inicia la denominada ronda eliminatoria de playoffs, cuya fase incluye a los 8 equipos provenientes de la Champions League y los 8 clasificados de la misma competencia disputada los jueves.

Entre los equipos que provienen de la UCL se encuentran:

Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona , Sporting lisboa, Salzburgo, Shakhtar, Sevilla y Juventus.

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

Posibles rivales de Barcelona en Europa League

Te puede interesar: Santiago Giménez entrena por primera vez con el Feyenoord

El equipo culé no tiene margen de error si quiere rescatar un poco la debacle en la Champions League, por lo que buscarán tener una Europa League impecable, aún estando a la espera rival para la ronda eliminatoria. Si bien no hay un oponete definido aún, sí se puede intuir y delimitar sus posibles cruces que tendrá en el mes de febrero, recordar que no se pueden enfrentar equipos del mismo país en esta fase.

Entre los posibles rivales que podría encontrar el Barcelona están:

1.- Grupo A: Arsenal

2.- Grupo B: Fenerbahçe

3.- Grupo D: Royale Union Saint Gillose

4.- Grupo F: Feyenoord

5.- Grupo G: Friburg

6.- Grupo H: Ferencvárosi

Robert Lewandowski vuelve a jugar la Europa League 11 años después

Robert Lewandowski no jugaba la Europa League desde que defendía la camiseta del Borussia Dortmund, precisamente en la temporada 2010-2011, cuando el club alemán estaba por consolidar uno de sus proyectos deportivos más brillantes.

Por tanto el delantero polaco volverá a jugar un partido de la Europa League, 11 años después.

Te puede interesar: VIDEO: Revive el gol de Santiago Giménez vs Lazio | Europa League

¿Cuándo es el sorteo de la Europa League?

El sorteo para definir los partidos de la Europa League se llevará a cabo el próximo lunes 7 de noviembre de 2022, en la sede de la UEFA ubicada en la ciudad de Nyon, Suiza.

¿Hay regla de gol de visitante en la Europa League?

Tal y como se llevó acabo en la temporada pasada, los goles conseguidos por un equipo jugando como visitantes no serán determinantes como un criterio de desempate, durante los Octavos de Final. Se jugará Tiempo Extra en caso de permanecer empatado el partido y consecuentemente los penales.