Con gol de Santi Giménez; Feyenoord avanza a 8vos en la Europa League

Con gol del mexicano Santiago Giménez el Feyenoord venció en casa a la Lazio y se clasificó en el primer lugar del grupo F para avanzar de manera directa a los octavos de Final de la Europa League.

Se jugó la última jornada del certamen en casa del Feyenoord en donde recibió al equipo italiano para definir el pase a la siguiente ronda con la posibilidad de que cualquier equipo avanzara.

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Al minuto 63 entró el “Bebote” al Stadion Feijenoord con el marcador 0-0 y como último lugar del grupo, un minuto después Santi venció al portero italiano Ivan Provedel que chocó con su compañero Patricio Gabarrón dejando el esférico en el área chica para que el mexicano abriera el marcador y pusiera al conjunto nerlandeés como líder del grupo.

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El Feyenoord está en octavos de lugar en la Europa League

Con la victoria el equipo holandés llegó a ocho unidades y con el triunfo del Midtjylland 2-0 ante el Sturm Graz los cuatro conjuntos se quedaron con los mismos puntos; sin embargo los holandeses quedaron con la misma diferencia de goles (+4) que el danés por lo que todo se definió con los goles a favor.

El Feyenoord llegó a 13 goles en la Europa League con cuatro tantos de Santiago Giménez, siendo el último el más importante, no sólo por los tres puntos, sino para superar por un gol al Midtjylland, que anotó 12 en la fase de grupos y así avanzar de forma directa a la estancia de octabos de final de la Europa League.

Por su parte, el conjunto danés jugará los dieciseisavos de final de la copa mientras que la Lazio tendrá que jugar los playoffs de la UEFA Conference League y los austríacos quedan fuera de toda competencia europea.

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