Liverpool podría llegar con dos bajas importantes para enfrentar al Chelsea en la jornada 7 de la Premier League

Los Reds sufrieron su segunda derrota en la temporada luego de caer en la jornada 2 de la Champions League 1-0 frente al Galatasaray de Turquía en su visita a Estambul, sin embargo, esa no fue la peor noticia para el Liverpool, ya que Alison Becker y Hugo Ekitike abandonaron el campo por lesión y no podrán estar para el juego del fin de semana contra el Chelsea en la Premier League.

“Si un jugador se queda en la cancha, nueve de cada diez veces temo lo peor; y con lo peor me refiero a que no pueda continuar. Eso fue lo que pasó con Alisson. Es prácticamente seguro que no jugará el sábado, un 99,9%, aunque diría que es un 100%", señaló Arne Slot, técnico del Liverpool.

Las bajas del Liverpool para enfrentar al Chelsea en la Premier League

El delantero francés abandonó el campo al minuto 68 luego de sentir una molestia muscular, las primeras hipótesis apuntan a que pudo tratarse de un pequeño tirón muscular, probablemente en el isquiotibial, una baja sensible en el eje de ataque para los Reds.

“Sintió algo al intentar controlar el balón. En ese momento había jugadores alrededor y el árbitro detuvo el juego, así que no pensé que fuera grave, pero Hugo sí notó la molestia. Después del partido, siempre es complicado porque los jugadores pueden sentir que no pasa nada, pero al correr o disparar es distinto. Él dijo que no podía continuar, así que tuvimos que sustituirlo. Veremos cómo evoluciona este fin de semana”, añadió el técnico neerlandés.

El Liverpool visita Stamford Bridge en la jornada 7 de la Premier League para enfrentar al Chelsea, un partido complicado que tendrá la baja de dos de sus titulares, los “Reds” marchan en la primera posición de la tabla con 15 puntos, pero una derrota o empate podrían bajarlo hasta el tercer lugar.