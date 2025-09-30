Champions League: Los resultados de TODOS los partidos hoy martes 30 de septiembre

La UEFA Champions League vivió este martes 30 de septiembre una jornada electrizante en la Jornada 2 de la primera fase, con nueve partidos que sacudieron Europa y dejaron claro que el torneo más prestigioso del continente no da tregua.

Real Madrid arrasa en Kazajistán

El conjunto merengue, dirigido por Xabi Alonso, goleó 5-0 al Kairat Almaty en una actuación estelar de Kylian Mbappé, quien firmó un triplete. El Madrid suma seis puntos y lidera la tabla con paso perfecto.

Atalanta saca la victoria en el último momento ante Club Brugge

En Bérgamo, Atalanta saca el triunfo con gol del croata Mario Pasalic en el minuto 87 ante Club Brugge en un duelo trabado que dejó a ambos con sensaciones mixtas.

Atlético Madrid se desquita con goleada

Los colchoneros aplastaron 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano Riyadh Air, con una exhibición ofensiva que los coloca como candidatos serios. Dos de los goles fueron obra de Griezmann y Julián Álvarez.

Tottenham sufre pero empata en Noruega

En Noruega, los locales sorprendieron al sacar un empate ante los Spurs. El partido fue intenso y dejó a ambos equipos con cuatro puntos.

Chelsea se impone por la mínima

En Stamford Bridge, los Blues derrotaron 1-0 al Benfica en un duelo cerrado. Garnacho y Enzo Fernández fueron protagonistas, pero la anotación llegó por la vía del autogol por Richard Rios.

Galatasaray sorprende a Liverpool

En Estambul, Galatasaray venció 1-0 a los Reds con gol de Victor Osimhen, que no lograron romper el cerrojo turco. El resultado complica a los de Arne Slot en la tabla.

Inter no perdona en casa

El vigente subcampeón, Inter de Milán, goleó 3-0 al Slavia Praga en el Giuseppe Meazza, mostrando solidez defensiva y contundencia ofensiva.

Marsella humilla al Ajax

El Olympique de Marsella aplastó 4-0 al Ajax en el Vélodrome, en una de las actuaciones más dominantes de la jornada.

Bayern Munich cumple en Chipre

En el Alphamega Stadium, el Bayern Munich goleó 5-1 al Pafos FC, con doblete de Harry Kane, en un partido sin sobresaltos para los bávaros.

Con estos resultados, la Champions League sigue regalando emociones y redefiniendo la lucha por los octavos de final. Este miércoles continúa la acción con duelos como PSG vs Barcelona y Juventus vs Villarreal. ¡La Orejona está más viva que nunca!

