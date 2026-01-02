¿Llega Marcelo Flores al Pedregal? Los Pumas responden a los rumores

El plantel de Pumas femenil se prepara para un nuevo torneo en la Liga Mx Femenil, este domingo jugará en casa para asumir la primera jornada del Clausura 2026 cuando reciban al Querétaro, en las últimas semanas se dio a conocer la posible llegada de los hermanos (Tatiana y Marcelo) Flores al cuadro auriazul y así respondió ante la noticia el director técnico Roberto Medina.

“Vi el rumor y los mismos rumores que escuchan ustedes los escuchamos nosotros, no sabemos de dónde salga esa información, pero la realidad es que nosotros estamos enfocados en lo que nos toca en el día a día en la cancha y en el entendido que nuestra directiva sabrá el trabajo que tenga que realizar o no y las necesidades que tenemos para el club”, señaló el entrenador del cuadro felino.

Los números de Marcelo Flores con Tigres

Desde su llegada al futbol mexicano con los Tigres en el 2023, Marcelo ha registrado 2 mil 832 minutos con el primer equipo en 72 partidos, en donde ha marcado 11 goles y 4 asistencias con apenas 22 años, sin embargo, en el último torneo de la Liga Mx apenas vio actividad en 5 encuentros con 236 minutos acumulados, además ninguno fue en la fase final del Apertura 2025 en donde el cuadro universitario llegó hasta la final.

Hasta el momento los Pumas han aún iniciado la llegada de 4 refuerzos para el Clausura 2026, César Garza, Juninho Vieira, Antonio Leone y Jordan Carrillo, aunque se espera que la directiva pueda contar con uno o dos jugadores más que se incorporen a la plantilla de Efraín Juárez.

