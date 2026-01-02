CONFIRMADO: Los porteros de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El Cruz Azul como el resto de los equipos, están a una semana de arrancar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y del mismo modo, construyec sus equipos para encarar la competencia y lograr levantar el título.

En cuanto a la portería, Cruz Azul tiene ahora mismo a sus tres arqueros registrados y entre los rumores de futbol de estufa no hay algunas señales de que estén tras un guardameta y es que los celestes no tienen aún a Kevin Mier, quien fue operado en las últimas semanas del 2025, por una lesión sufrida enfrentando a Pumas, cuando Carrasquilla se lanzó de forma temeraría.

El impacto fue tal que Mier no siguió en la cancha y tras los estudios médicos se encontró una fractura de tibia en la pierna derecha, por lo cual fue operado y se reportó su baja por un tiempo prolongado de cuatro a seis meses.

Mier era el arquero titular de Larcamón, y su papel era importante en los celestes y también como suplente en Colombia de Camilo Vargas , por lo que estando a casi cinco meses del Mundial, su ausencia y recuperación, golpeó en diferentes puntos.

Los tres arqueros de Cruz Azul CONFIRMADOS para el Clausura 2026

En el plantel de Cruz Azul, están confirmados Kevin Mier, de 25 años de edad, pero quien está en recuperación y de marchar todo en orden entre marzo y abril podría volver a las canchas.

Además está para el arco celeste el Mexicano de 28 años Andrés Gudiño quien apunta a quedarse con el puesto titular ante la ausencia del colombiano.

Luego está Emmanuel Ochoa, juvenil mexicano de solo 20 años con doble nacionalidad de México y Estados Unidos, quien espera cualquier descuido para poder ser el arquero de la Máquina.

Aún restan días para que cierren transferencias y eventualmente Cruz Azul de no estar conforme, podría indagar en el mercado para sumar otro arquero.