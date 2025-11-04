¡Están en falta! Estos equipos no han cumplido con la regla de participación de menores
Después de 16 jornadas jugadas en el Apertura 2025, 13 de los 18 equipos que compiten en la Liga BBVA MX ya cumplieron con la cuota de 1370 minutos requeridos en la Tabla de Participación de Menores.
Los cinco clubes que no han llegado a la cifra antes mencionada son el Mazatlán FC, el Cruz Azul, el Monterrey, el Toluca y los Tigres.
Repasamos cuántos minutos acumula cada uno y cuántos tiene por cumplir
14 - Mazatlán
Minutos al reglamento: 1,169
Minutos por cumplir: 1
15 - Cruz Azul
Minutos al reglamento: 1109
Minutos por cumplir: 61
16 - Monterrey
Minutos al reglamento: 1059
Minutos por cumplir: 111
17 - Toluca
Minutos al reglamento: 996
Minutos por cumplir: 174
18 - Tigres
Minutos al reglamento: 955
Minutos por cumplir: 215
Esto significa que cuatro de los equipos que ocupan los primeros cinco lugares de la tabla general se verán obligados a hacer adecuaciones en la alineación para su último compromiso de la fase regular, si desean evitar la pérdida de tres unidades.
Hasta el momento, las Chivas son el club que más minutos registra de jugadores nacidos del 2003 en adelante, con tres mil 682, de los cuales, tres mil 201 van al reglamento. Los que llegaron a la meta utilizando la mayor cantidad de futbolistas, fueron el Puebla y los Pumas, con ocho hasta el momento.
¿Quiénes son los rivales de los equipos necesitados en este rubro?
En la Jornada 17, el Mazatlán recibirá al Necaxa, los Tigres harán lo propio frente al Atlético de San Luis, el Monterrey irá a Guadalajara para medirse al 'Rebaño Sagrado', el Toluca jugará frente al América en el Nemesio Díez y el Cruz Azul se presentará como local administrativo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, para chocar contra los Pumas.
