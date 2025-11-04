Toluca vs América: El día que Cardozo HUMILLÓ a la defensiva azulcrema con el “gol perfecto”

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más importantes y llamativos que habrá en la temporada regular del Apertura 2025. Toluca y América se verán las caras una vez más en el campo, motivo por el cual luce interesante recordar la vez en la que José Saturnino Cardozo protagonizó el llamado “gol perfecto”.

A poco menos de seis meses de haberse encontrado en la gran final del futbol mexicano, Toluca y América se volverán a ver para definir, posiblemente, al líder del Apertura 2025 al cierre del torneo regular. Y fue precisamente este duelo el que trajo uno de los mejores goles en la historia del futbol mexicano.

¿Lo recuerdas? Así fue el gol de Cardozo en un Toluca vs América

Todo ocurrió en la Jornada 16 del Apertura 2003; es decir, hace más de dos décadas. En aquella ocasión, Toluca y América se enfrentaron en el Estadio Nemesio Diez, y lo que parecía ser un duelo por demás reñido terminó por convertirse en una de las goleadas más importantes en la historia de los Diablos.

Cardozo ya era considerado el mejor delantero de México en aquel momento, por lo que la defensiva azulcrema estaba consciente de su peligrosidad. Pese a esto, la misma no tuvo la fortaleza de evitar un gol que comenzó en el área de los Diablos y que culminó en un auténtico golazo de parte del Toluca.

El cuadro choricero sacó el balón desde su propia esquina y, tras asistir a Cardozo, este se quitó al primer rival. Posteriormente evitó una barrida y se enfiló directo al arco contrario para, después, a través de una combinación letal con Sinha cerrar la pinza y ayudar a que el marcador final fuera un extravagante 6-0.

¿Quién parte como favorito para el duelo de este sábado?

Toluca parte como favorito para lograr los tres puntos no solo por ser el actual campeón de México, sino también porque el juego se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en el Nemesio Diez. Pese a ello, vale decir que los Diablos no podrán contar con Alexis Vega, mientras que el América no podrá alinear a Isaías Violante, la Pantera Zúñiga y Dagoberto Espinoza.