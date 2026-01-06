Llegaron los Reyes Magos a Aguascalientes, el Necaxa presenta a dos nuevos refuerzos para el Clausura 2026 en la Liga Mx

El Necaxa recibió a los Reyes Magos por adelantado, este lunes el conjunto hidrocálido presntó a dos nuevos refuerzos para el plantel de Martín Varini de cara al inicio del Clausura 2026 en la Liga Mx, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez llegan desde el futbol argentino para formar parte de los Rayos.

¿Quién es Agustín Almendra? Nuevo refuerzo del Necaxa

El mediocampista de 25 años, Agustín Almendra, llega a los Rayos después de su paso por el Racing Club en donde registró 102 partidos desde el 2023, antes pasó por Boca, equipo en donde debutó como profesional, ahora llega a México para usar el número 10 con los de Aguascalientes.

Gutiérrez, también mediocampista argentino de 28 años, ha tenido una amplía trayectoría en el futbol de su país pasando por Racing, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz, Rosari Central y Defensa y Justicia, último club en donde jugó antes de llegar al Rayo.

Los Rayos podrían recibir otro regalo de dia de Reyes, con la llegada de Agustín Palavecino a la Ciudad de México para cerrar su fichaje con el Cruz Azul, la Máquina habría dado a Lorenzo Faravelli en un intercambio por el futbolista del Necaxa más una suma de dinero.

El plantel del Necaxa sigue sumando refuerzos para regresar a ser uno de los equipos protagonistas de la Liga Mx, después de un torneo en donde quedaron fuera de la liguilla y repechaje con el proyecto de Fernando Gago, este semestre el objetivo es volver a la fase final del torneo con un técnico que llevo a Juárez a su primera liguilla en la Liga Mx y busca seguir sumando éxitos en el futbol mexicano, ahora con el cuadro de Aguascalientes.