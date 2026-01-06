¡Llega a la frontera! Nuevo refuerzo ofensivo de Bravos para el Clausura 2026

FC Juárez comienza a mover sus piezas de cara al Clausura 2026 y lo hace apostando por talento mexicano. Los Bravos hicieron oficial la incorporación de Ettson Ayón como nuevo refuerzo del primer equipo, tras llegar a un acuerdo con Club León para el préstamo del futbolista por un año, hasta diciembre de 2026, con opción a compra.

Ayón llega a la frontera con el objetivo claro de potenciar el ataque del conjunto juarense y convertirse en una pieza importante dentro del esquema ofensivo.

Con 24 años de edad, el delantero nacido en Tijuana, Baja California, mide 1.80 metros y se desempeña principalmente como atacante, una posición que Juárez busca fortalecer de cara a un torneo exigente.

Un delantero con recorrido y roce internacional

Más allá de su paso por la Liga BBVA MX , Ettson Ayón presume experiencia internacional con las Selecciones Menores de México, con las que disputó 23 partidos.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2023, cuando formó parte de la Selección Mexicana Sub-23 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

Ese rendimiento lo llevó a dar el salto al combinado mayor. En junio de 2024, Ayón debutó con la Selección Absoluta de México en un partido amistoso ante Bolivia, duelo en el que fue titular y permaneció 77 minutos en el terreno de juego, cumpliendo así uno de los sueños de cualquier futbolista mexicano.

Su camino en la Liga MX y el reto en Juárez

El debut de Ettson Ayón en Primera División se dio en octubre de 2021 con Club Tijuana, precisamente el equipo de su ciudad natal, en un partido de fase regular frente a Pumas de la UNAM. Un año después, en 2022, defendió los colores de los Gallos Blancos de Querétaro, club con el que tuvo mayor continuidad: disputó 46 partidos oficiales, marcó ocho goles y aportó una asistencia.

En 2024 llegó a Club León, donde participó en 27 encuentros oficiales y anotó un gol con los Esmeraldas. Ahora, su carrera toma un nuevo rumbo con los Bravos de Ciudad Juárez, un equipo que busca crecer y consolidarse en la Liga BBVA MX. Con este fichaje, FC Juárez suma juventud, experiencia y proyección a su ataque. Ettson Ayón está listo para asumir el reto y aportar su talento desde el Clausura 2026, con la ilusión de dejar huella en la frontera.

