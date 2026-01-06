¡BOMBAZO! América busca REFUERZO proveniente del Atlético de Madrid

América debuta en el Torneo Clausura 2026 y con el certamen en marcha, el conjunto de Coapa busca reforzarse para encarar de la mejor forma la nueva campaña y ahora suena un elemento del Atlético de Madrid para llegar al cuadro azulcrema.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá EN VIVO Mazatlán vs Bravos de Juárez en la Jornada 1 del Clausura 2026

El refuerzo del Atleti que suena para el América

Dirigidas por Ángel Villacampa, el Club América Femenil se mide este lunes 5 de enero a Santos Laguna, encuentro a disputarse a las 20:00 horas en el Estadio TSM Corona. De acuerdo a diversos reportes, el equipo de Coapa busca reforzarse con Gabriela García, jugadora del Atlético de Madrid Femenino y seleccionada nacional con Venezuela.

Con 28 años de edad, Gaby García ha sido titular con las Colchoneras comandadas por Victor Martin y ahora, podría dejar al equipo para llegar a la Liga BBVA MX Femenil. A lo largo de la Temporada 2024/25, la centrocampista tuvo un registro de 43 partidos jugados entre juegos de Liga y Copa de la Reina, encuentros en los que la mayoría de las ocasiones era parte del once inicial.

En su trayectoria, Gabriel García también ha militado con Estudiantes de Guárico en Venezuela, Deportivo de la Coruña y Real Sociedad en España, siendo el Atlético de Madrid Femenino su cuarto equipo.

Para encarar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, el América de Ángel Villacampa viene de perder la Final frente a Tigres Femenil, escuadra que ha ampliado su vitrina con siete campeonatos siendo las más ganadoras del futbol mexicano conquistando el Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023 y Apertura 2025.

Como entrenador, Ángel Villacampa ha perdido cinco Finales de las cuales, tres han sido frente a 'Las Amazonas', en otra fue derrotado por Rayadas y Pachuca.

Te puede interesar: OFICIAL: Chivas anuncia BAJA de una de sus FIGURAS previo al Clausura 2026