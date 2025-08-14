Llegó al Manchester City por 100 millones, ganó la Champions League y cambiará de equipo

El Everton parece ha dado un golpe mediático sobre la mesa en el mercado de refuerzos, luego de asegurar la contratación de Jack Grealish de cara a la próxima temporada. El extremo inglés llegará a Goodison Park en calidad de préstamo por un año, con una opción de compra de alrededor unos 50 millones de euros, de acuerdo con información de diferentes reportes internacionales.

El jugador, que en el 2021 se convirtió en el fichaje más caro de toda la historia del conjunto Citizen por una suma de poco más de 100 millones, con su llegada a los Toffees, Jack busca reencontrar su mejor versión tras tres campañas irregulares. Aunque fue determinante en el triplete conseguido en 2023.

La poca participación de Grealish en el City

Su influencia y actividad decayó notablemente en la última temporada en la que solo aportó con 3 goles y 5 asistencias en 32 partidos disputados, en un año en el que el equipo dirigido por Pep Guardiola no obtuvo ningún título.

Grealish, quien cuenta con contrato vigente hasta 2027, aceptó el reto de sumarse a un proyecto no tan fuerte y estable. El técnico del Everton, David Moyes parece confiar en que su talento y su capacidad de desborde y desequilibrio lo vuelvan a hacer destacar en el futbol inglés

Para los de Liverpool, este movimiento significa un refuerzo de lujo en ataque, mientras que para Grealish representa la oportunidad perfecta para demonstrar que tiene calidad para ser considerado por la Selección Inglesa de cara a la Copa del Mundo. Ya que en caso de brillar de nueva cuenta, podría tener un segundo aire en la Premier League.

