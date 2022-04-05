Lo que aprendimos del triunfo del Manchester City ante el Atlético

El Manchester City dio el primer paso a las semifinales de la Champions League tras vencer al Atlético por la mínima diferencia en Inglaterra. Suficiente para ilusionarse, pero no para dar por terminada la eliminatoria, tras un partido en el que los de Pep Guardiola no supieron sacar ventaja al máximo sus oportunidades.

Esto es lo que aprendimos del triunfo de los 'Citizens' sobre el Atlético de Madrid.

Manchester City y Atlético hicieron lo que mejor saben hacer

Ninguno de los dos equipos intentó descubrir el hilo negro. Conscientes de sus fortalezas y debilidades, el desarrollo del partido fue muy como se presagiaba. Un City cómodo con la pelota, eficaz en la creación, y con la obligación de ir al ataque.

Del otro lado, un Atlético que hizo lo que mejor sabe hacer: sufrir, e intentar sorprender mediante las transiciones. Su productividad ofensiva estuvo muy castigada, pero por poco le funciona su plan de regresar a casa en ceros. La derrota por un gol quizá no sea tan mal negocio.

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Con balón o sin balón, el Atlético se siente como en casa

El City tuvo el 70 por ciento de la posesión de la pelota. Latigueó a los colchoneros una y otra vez, pisó el área y se metió hasta la cocina por lo menos en cinco ocasiones.

Ni así le temblaron las piernas al Atlético de Madrid, que, metido en su área, le cerró las puertas al equipo de Guardiola cuando más se saboreaba la gloria.

El City tuvo 15 remates en los 90 minutos y solo dos de ellos fueron con dirección a portería, lo que habla de lo incómoda que puede llegar a ser la zaga rojiblanca.

Los Atleti solo se dobló con una genialidad de Foden, sellado de forma magnífica por Kevin de Bruyne, en la recta final del partido.

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El Manchester City abusó con la pelota

Si el futbol premiara al equipo que más tiempo tiene la pelota, como un videojuego de "Bola Loca", al City ya habría que darle por adelantado el trofeo de la Champions League. Pero no es el caso.

Por enésima vez, un equipo de Pep Guardiola abusa con la tenencia de la pelota. Un vicio que llegaron a tener su Barcelona y su Bayern de Múnich. De cara al duelo de vuelta habría que practicar en la definición y toma de decisiones, pues está jugando con fuego ante un equipo que saltará con doce hombres el próximo miércoles: los futbolistas y su asfixiante afición.