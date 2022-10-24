Lo que aprendimos de las semifinales de la Liga BBVA MX

Cayeron los que mejor torneo regular tuvieron en la Liga BBVA MX. Simplemente el Toluca y el Pachuca fueron mejores que América y Rayados, respectivamente. El futbol no premió en esta ocasión a los que mejor semestre presumieron, sino a los que enderezaron el camino en el momento más importante. Esto es lo que aprendimos de las semifinales.

Resumen: América 1-1 Toluca | Semifinal VUELTA | Liga BBVA MX

1. El futbol no es injusto

Podrán decir que el futbol mexicano es injusto, que el sistema de competencia no premia la estabilidad, o lo que ustedes quieran. Pero América y Rayados saben perfectamente que este torneo se juega de esta manera, y en la final se han colocado los dos equipos que mejor estrategia han tenido durante 180 minutos.

Las Águilas tuvieron muchos errores y dieron la impresión de llegar a esta semifinal con un exceso de confianza. Por su parte, Rayados careció de creatividad en el ataque y echó a perder un semestre de ensueño.

No hay injusticias. En la final están los dos mejores equipos de la Liguilla.

2. El Toluca sanó sus deficiencias

El Toluca llegó al Repechaje con una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria. El reconocimiento va para Nacho Ambriz, quien consiguió cambiar el 'chip' mental de su equipo y "reiniciar el sistema" para que sus jugadores tuvieran una Liguilla casi perfecta.

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El Toluca, tan criticado por sus carencias defensivas, prácticamente no se equivocó en esa línea ante el América. Fue un equipo ordenado, equilibrado y concentrado. Al eliminar al gran favorito, ¿son los Diablos ahora los principales candidatos al alzar el título?

3. Los errores a balón parado sepultaron al América

El América se equivocó en muchas facetas del juego, pero una muy marcada fue el balón parado. Así cayeron dos de los tres goles que recibió ante el Toluca (en estricto sentido los tres tantos cayeron de esta manera, pues el penal también es un balón parado).

Guillermo Ochoa se mostró inseguro por aire y cometió errores que no hacen justicia a toda su experiencia. Algo para que Gerardo Martino analice de cara al Mundial, pues está claro que no es el guardameta mexicano en mejor momento.

La defensa tampoco tuvo el carácter en las pelotas que llovían dentro de su área. No sabían marcar a los rivales y cada esférico que iba en esa dirección era un auténtico peligro. Los equipos ganadores tienen muy pocos defectos, y el club de Coapa tuvo varios muy importantes.

4. Rayados está peleado con el gol

El Monterrey de Víctor Manuel Vucetich tuvo la pelota más tiempo que el Pachuca durante los 180 minutos de semifinal. En el duelo de ida tuvo el 52 por ciento, y en la vuelta el 65.

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Por si fuera poco, en el partido de vuelta el equipo regiomontano disparó 24 veces de los cuales once fueron con dirección a portería. No anotó ni uno solo.

A los Tuzos le bastaron dos remates al arco para anotar el 0-1 del choque definitivo, mientras en la ida de ocho al arco, cinco mecieron las redes.

Rayados tuvo un grave problema de definición y eso pesó en el marcador final.