Esto es lo que sabemos sobre el nuevo estadio del PSG

El PSG ya comenzó a buscar terrenos donde pueda construir un nuevo estadio, el equipo parisino contrató a Legends Hospitality para que realice la búsqueda de la mejor opción. La noticia fue publicada por el diario L'Équipe, el de más prestigio en Francia, al menos en temas deportivos.

De acuerdo a la publicación del periódico, la búsqueda de un sitio para tener un nuevo estadio inicio después de que las negociaciones con el Ayuntamiento de París por el Parque de los Príncipes tuvieron una escalada de tensión.

Apenas en noviembre del año pasado, el club realizó una oferta para poder comprar el estadio donde actualmente juega sus partidos como local, pero el propietario del recinto, es decir el Ayuntamiento de París, pidió un precio muy alto y las negociaciones entraron en un punto de quiebre.

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La intención de la institución parisina es poder realizar una ampliación del Parque de los Príncipes con un valor de 500 millones de euros para poder añadir 12 mil localidades más en el inmueble.

Analiza PSG moverse al Stade de France

Otra de las opciones que estudia el PSG es poder moverse al Stade de France, inmueble que es casa de la selección francesa y que en 2016 sufrió una renovación que aumentó los ingresos en 100 millones de euros.

¿Qué es la Legends Hospitality?

Pero la prioridad es buscar terrenos para un nuevo estadio, y en eso está encargada la empresa Legensd Hospitality, que se especializa en explorar recintos deportivos. Ellos fueron los encargados de la construcción del estadio del Galaxy de Los Angeles, también del estadio del Tottenham y la renovación de Anfield, casa del Liverpool de la Premier League.

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Además, Legens Hospitality trabaja estrechamente con clubes de La Liga y ayuda en la toma de decisiones de inversión e infraestructura en toda Europa. Liverpool, Manchester United, la Copa Mundo de Rugby, el European Tour de golf y la Ryder Cup también son sus clientes.