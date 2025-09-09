Este es el calendario de Cruz Azul en septiembre tras la fecha FIFA

Después de una pausa de casi dos semanas debido a la fecha FIFA, Cruz Azul se prepara para regresar a la acción en la Liga BBVA MX . El equipo cementero enfrentará a Pachuca el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio Hidalgo, en un partido crucial que podría definir su posición en la parte alta de la tabla de posiciones.

Posteriormente a su duelo en contra de los Tuzos el cuadro de Nicolás Larcamón tendrá dos partidos como local, primero en contra de Juárez y después recibiendo a los “Gallos Blancos” del Querétaro, esto previo a visitar a Tijuana y Tigres de forma consecutiva.

Cruz Azul, en búsqueda de un mejor estado físico para sus futbolistas

Durante el receso, el entrenador Nicolás Larcamón decidió no programar partidos amistosos y en su lugar optó por darle a su equipo dos semanas completas de trabajo físico y táctico. Esta decisión busca mejorar la condición física de los jugadores y afinar detalles tácticos para enfrentar los próximos desafíos.

Cruz Azul contará con algunas bajas importantes para el partido contra Pachuca. Uno de los jugadores que no podrá ver acción es Ángel Sepúlveda, quien se perderá algunos partidos debido a una lesión.

Calendario de Cruz Azul en septiembre

Pachuca vs Cruz Azul | 13 de septiembre | Estadio Hidalgo

Cruz Azul vs Juárez | 19 de septiembre | Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul vs Querétaro | 24 de septiembre | Estadio Olímpico Universitario

Tijuana vs Cruz Azul | 28 de septiembre | Estadio Caliente

Tigres vs Cruz Azul | 4 de octubre | Estadio Universitario

