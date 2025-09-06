El verdadero motivo por el que el torneo Apertura de la Liga BBVA MX se llama así aunque comience a mitad de año

El Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ya lleva 7 jornadas y tiene a los Rayados como líderes generales. El torneo ya está llegando a la mitad de su existencias para cerrar el año con un nuevo campeón o bicampeón, en caso que gana el Toluca. Una de las dudas más recurrentes es ¿por qué se llama Apertura si comienza a mitad de año? La respuesta es muy clara y se refiere a que el año futbolístico inicia en el último semestre y, por lo mismo, es el primer campeonato de la temporada.

El torneo mexicano se divide en dos. No es como en Europa que es un año corrido para conocer al campeón. La Liga BBVA MX se divide en el Apertura y Clausura y arranca a medio año como lo hace el calendario futbolístico en casi todas partes. Otros como Colombia, Argentina y la MLS sí inician desde enero. En Estados Unidos prefieren que su certamen acabe antes de que se juegue la NFL, NBA o Serie Mundial, campeonatos deportivos importantes en Estados Unidos. En el actual Apertura 2025, los poderosos lideran la tabla general.

Se detuvo la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA

La Liga BBVA MX tuvo un parón por la Fecha FIFA de Septiembre. México se verá las caras ante Japón y Corea del Sur, selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026 y que buscan empezar a foguear a sus futbolistas en Norteamérica. La justa veraniega del próximo año se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre convocó a una gran cantidad de futbolistas que militan en la liga local y, por lo mismo, algunos clubes dan un descanso más prolongado a los que no fueron considerados. En tanto, la Liga BBVA MX se reanudará hasta el fin de semana de las Fechas Patrias y lo hará con el juego más esperado por los fanáticos: América vs. Chivas.

El América recibe a las Chivas el 13 de septiembre. Será un duelo complicado para el Rebaño. Mientras las Águilas son sublíderes y su fichaje bomba (Saint-Maximin) no para de hacer goles; los rojiblancos están hundidos en la general y no encuentran el camino del triunfo, sólo suman una victoria.