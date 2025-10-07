¿Cómo está el calendario del América para cuando finalice la Fecha FIFA?

Al parón de la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA de octubre, el América llegó con una racha de tres victorias en fila, una cosecha de 27 unidades y el segundo lugar de la tabla, a sólo un punto de distancia del Toluca (28), que ocupa la primera posición del Apertura 2025, tras 12 jornadas disputadas.

Después de enfrentarse al Guadalajara, en duelo amistoso que se celebrará en Glendale, Arizona, las águilas emprenderán una recta final en la que tienen poco margen de error para capitalizar su aspiración de finalizar la fase regular en la cima.

Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

Lo que sigue en el calendario para el América

Una vez de regreso en la Ciudad de México, comenzarán a preparar su visita a otro de los equipos considerados candidatos al título: el Cruz Azul. El denominado ‘Clásico Joven’ se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, en el Estadio Olímpico Universitario.

Apenas tres días después —por doble jornada—, el conjunto de Coapa jugará en casa frente al Puebla, hundido en el último lugar del campeonato. Posteriormente, para la fecha 15, la escuadra que comanda Andre Jardine, se trasladará a la ‘Perla del Pacífico’ para medirse al Mazatlán FC, dirigido por Robert Dante Siboldi.

Una semana más tarde, el 1 de noviembre, el actual subcampeón del futbol mexicano chocará con el León, en el estadio Ciudad de los Deportes. Dicho cotejo servirá como antesala de un cierre de campaña que se perfila para definir al líder general de la competencia.

Toluca vs América, el gran duelo

Por la Jornada 17, los dos equipos que llegaron a la final el semestre anterior se verán la cara nuevamente y será en el sitio donde definieron al campeón el pasado 20 de julio. El Toluca, bajo el mando de Antonio Mohamed y en busca de contar con la ventaja de cerrar en el Nemesio Díez cada llave de liguilla, enfrentará al América el sábado 8 de noviembre.

Pasado este calendario, vendrá la semana del Plain, y, a la postre, unos cuartos de final a los que, todo indica, los emplumados accederán de manera directa.

