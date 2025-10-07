No se negocia: la cifra mínima que pide Xolos de Tijuana para dejar salir a Gilberto Mora

Gilberto Mora es el nombre del que todos hablan dentro del Mundial Sub-20 de Chile 2025. El joven mexicano de 16 años ha sido clave en la clasificación de México a octavos, consolidándose como la figura del torneo. Hasta cuatro clubes de Europa ya se han interesado en el mediocampista y desde Tijuana ya están al tanto de la situación, por lo que le colocaron precio de venta.

Según distintas fuentes locales, Gilberto Mora sería vendido de Xolos por 20 millones de dólares como mínimo y por el 50% de su ficha. Ese sería el punto de partida para negociar con cualquier club que desee los servicios de la joya mexicana, donde sus registros goleadores a los 16 años ya llaman la atención en comparación con figuras históricas del futbol mundial .

Tijuana ya recibió ofertas por Gilberto Mora

Distintas informaciones confirman que el mercado ya se ha empezado a movilizar por el fichaje de Mora. Un club portugués y un club inglés ya habrían enviado una propuesta formal para fichar a la estrella de Xolos, pues se trataría de unas ofertas de 6 y 8 millones de euros respectivamente, ambas por el 100% de la ficha de Mora.

Sin embargo, estos ofrecimientos fueron descartados por la directiva del Tijuana y por el agente del jugador, ya que son consideradas insuficientes. Se espera que Gilberto sea vendido en 20 millones de dólares como mínimo, pues clubes como Real Madrid, PSG, Manchester City e Inter Miami, entre otros, están interesados en contratarlo.

Quién es Gilberto Mora: su posición, club de formación y estilo de juego

Formado en la cantera de Xolos, Mora debutó en agosto del año 2024. Se desempeña como mediocampista ofensivo y destaca por su visión de juego y llegada al área. En el Mundial Sub-20 ha sido determinante tanto por sus goles como por su liderazgo dentro del campo. Suma 3 goles y 1 asistencia en 3 partidos jugados durante la competición.

México vs. Chile: el próximo desafío del mediocampista

Mientras el mundo habla del próximo equipo de Mora, tanto él como la Selección Mexicana tienen los ojos puestos sobre su siguiente compromiso en la Copa del Mundo Sub-20 2025: Chile. Ambos se enfrentarán en el marco de los octavos de final del torneo este martes 7 de octubre a las 17:00 horas (Ciudad de México).