¿América o Chivas? Este es el equipo que ha formado mejores jugadores en su historia

América y Chivas son considerados los 2 Grandes de la Liga BBVA MX, pues su convocatoria a nivel nacional y sus títulos los avalan. Además, los clubes, que se verán las caras el 11 de octubre , han llegado a formar a grandes jugadores en sus respectivas canteras, los cuales no solo han sido convocados a la Selección Mexicana, sino que también han traspasado fronteras. La IA consideró que el Guadalajara le saca ventaja a las Águilas en este rubro, ya que juegan con puros mexicanos.

De acuerdo con ChatGPT, Chivas es el club que más futbolistas mexicanos ha formado y de gran calidad, ya que su filosofía de jugar con nacionales hace que su cantera sea de las mejores en la Liga BBVA MX. El más representativo del Rebaño Sagrado por lo conseguido tanto en la Selección Nacional como en Europa es Javier “Chicharito” Hernández, quien actualmente ostenta un récord pese a su mala racha .

@ch14 Chivas es el equipo con mejor cantera y prueba de ello su más grande jugador: Javier “Chicharito” Hernández

Guadalajara tiene en su historia muchos jugadores que han ido a infinidad de mundiales, aunque en los años más recientes ello escaseo, últimamente cada vez van más futbolistas del Rebaño a representar al país. Este es el Top-5 de las mejores estrellas de Chivas en su historia:



Javier “Chicharito” Hernández – Máximo goleador de la Selección Mexicana y estuvo en equipos top como Manchester United y Real Madrid Carlos Vela – Campeón Mundial Sub-17, destacó en Europa y fue estrella en la MLS Carlos Salcido – Fue multicampeón en Holanda, jugó en Inglaterra y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 Marco Fabián – Campeón olímpico en Londres 2012 y mundialista con la Selección Mexicana en Brasil 2014 y Rusia 2018 Ramón Morales – Figura y capitán de Chivas durante la década de los 2000´s. Fue mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

TE PUEDE INTERESAR:



Los mejores jugadores en la historia del América

América también cuenta con una buena cantera, pese a que es considerado un equipo que compra en lugar de formar. No obstante, en los últimos años sus Fuerzas Básicas han sacado grandes jugadores con proyección internacional. Estos son los 5 mejores futbolistas en la historia del club de Coapa:



Guillermo Ochoa – Es el primer mexicano en jugar en Europa, 5 veces mundialista y campeón con el club en 2005 Raúl Jiménez – Campeón con el América y figura en Europa con grandes equipos: Benfica, Atlético de Madrid, Wolves y Fulham Edson Álvarez – Fue campeón con América y en Países Bajos con el Ajax. Actualmente, es el capitán de la Selección Mexicana Cuauhtémoc Blanco – Es uno de los máximos ídolos del conjunto azulcrema, pese a que solo ganó un título con el club. Fue multimundialista con México Alfredo Tena – El capitán furia conquistó 14 títulos con el América en los 17 años que jugó en el club. Es considerado un ídolo en el club.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

América vs Chivas, partido amistoso

América y Chivas se volverán a ver las caras por segunda ocasión en este segundo semestre de 2025. Ambos clubes disputarán un partido amistoso el sábado 11 de octubre en punto de las 9 de la noche (hora centro de México) en State Farm Stadium de Glendale, Arizona.