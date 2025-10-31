La última vez que JJ Macías anotó en CU al mediodía

Pumas enfrentará a Xolos este domingo, un partido que será local en sus aspiraciones para meterse a un posible play-in. JJ Macías ya sabe lo que significa marcar en CU al mediodía; lo hizo cuando jugaba para León, fue en la jornada 14 del torneo Apertura 2019, una anotación que le daría el empate al club esmeralda.

"Nadie vive de buenas sensaciones, se vive de resultados y eso lo entendemos, pero vamos por buen camino. No lo consideraría fracaso. Claro que tenemos que exigirnos más en esos pequeños detalles, pero sé que se va a lograr. No está en nuestras manos clasificar, pero vamos a dar lo mejor de nosotros en estos dos partidos", dijo Macías en conferencia de prensa previo al duelo ante Xolos.

Macías sabe que Pumas debe mejorar

Por otro lado, expresó lo que siente acerca del presente de Pumas en el torneo.

"Es verdad que por temas de detalles hemos dejado ir puntos. Penales, fallas atrás, fallas adelante que nos han costado puntos, pero es parte de... Yo la verdad estoy muy feliz con este equipo, estamos todos muy unidos, tenemos una esencia y sabemos todos a lo que jugamos. Pero evidentemente tenemos que capitalizarlo en el resultado, porque todo en este mundo se mide por números", dijo José Juan.

Finalmente, se animó a hablar acerca del proyecto de Pumas liderado por Efraín Juárez.

"Pumas está en un proyecto de construcción en donde no significa que no tengamos responsabilidad, pero realmente el equipo completo estuvo hasta la jornada 6 o 7 y también es verdad que por temas de detalles hemos dejado ir puntos. Hay penales, fallas atrás, fallas adelante que también se han dejado ir puntos, pero es parte de ello", sentenció.

