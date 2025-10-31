El gesto de Efraín Juárez hacia la directiva de Pumas

Efraín Juárez y Pumas saben que se juegan el torneo este fin de semana en CU. El equipo felino ha dejado mucho que desear en este torneo; mantienen una racha de 7 juegos sin conocer la victoria.

El estratega de Pumas tuvo un momento con la directiva felina en el entrenamiento realizado en el Estadio Olímpico Universitario; en este espacio se le vio entre risas, bromas y abrazos, algo que refleja la unión del club, a pesar de la actualidad de los felinos en el torneo.

"Nosotros como jugadores queremos darles todo porque nosotros también soñamos con ser campeones, queremos todo como cualquier equipo y nos preparamos para eso día con día. Nos sentimos en deuda", dijo Rodrigo López previo al duelo ante Xolos en conferencia de prensa.

En Pumas piden paciencia a la afición

Para los jugadores de Pumas, el equipo sigue en formación y se debe tener paciencia.

"Esto de ser un equipo en construcción no estoy diciendo que sea como tal con un periodo largo, no sé cuánto vaya a durar. Lo que yo me refiero como construcción es que lo que estamos viviendo nos está formando para aprender de esos errores y cada partido dar lo mejor de nosotros, intentar obviamente corregir eso en lo que nos equivocamos, teniendo en mente que evidentemente este club es muy grande, que es uno de los clubes más apoyados, más vistos, y eso es lo que también nos da como esa presión de siempre querer más", expresó el mediocampista.

Macías le saca presión a Pumas

Por otro lado, José Juan Macías aseguró que el no clasificar al play-in no sería un fracaso para Pumas.

"Jamás va a ser fracaso. Lo han visto en muchos deportes, solo uno es campeón, pero eso no significa que los demás sean fracasados. Pumas está en un proyecto de construcción. Eso no significa que no tengamos responsabilidad, pero realmente el equipo estuvo completo hasta la jornada 7. Vamos por buen camino, en tres meses hemos logrado muchísimo que otros equipos no tienen en años. No lo consideraría fracaso, claro que tenemos que exigirnos más en esos pequeños detalles, pero sé que se va a lograr, se siente en el vestidor", sentenció.

