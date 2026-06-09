Los 5 jugadores más caros del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Uno de los sectores más parejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es sin duda el grupo F. Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez se verán las caras en Norteamérica 2026 en busca de pasar a la siguiente ronda y hacer historia en esta justa mundialista. De entrada, parece que los dos combinados europeos parten como favoritos para el 1-2 del sector, sin embargo, no podemos descartar al conjunto nipón con sus estrellas.

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Para darnos una idea de la calidad de este grupo, simplemente tenemos que ver los precios de las principales figuras de las escuadras implicadas. Aleksander Isak resalta claramente con sus 85 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, siendo él, el futbolista más cosotoso del sector F. Curiosamente, su compañero en el Liverpool y mediocampista de Países Bajos; Ryan Gravenberch lo secunda en la lista con sus 80 mde.

Top 5 futbolistas más caros del sector F

Aleksander Isak - Suecia - 85 millones de euros - Liverpool Ryan Gravenberch - Países Bajos - 80 millones de euros - Liverpool Victor Gyokeres - Suecia - 65 millones de euros - Arsenal Cody Gakpo - Países Bajos - 60 millones de euros - Liverpool Tijjani Reijjnders - Países Bajos - 50 millones de euros - Manchester City

Cabe destacar que, Kaishu Sano del Mainz de Alemania es el futbolista más costoso de la Selección de Japón con un valor de 40 millones de euros, mientras que, Hannibal del Burnley es la pieza con más valor en el combinado tunecino con 15 mde. Finalmente, en conjunto, Países Bajos es el combinado más caro del grupo con un valor total de 754 mde, seguido de Suecia con 406 mde, Japón con 270 mde y Túnez con 65 mde.