Los resultados de HOY lunes 8 de junio de los partidos amistosos internacionales, a cuatro días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y las selecciones participantes se están poniendo a tono de cara a sus respectivos debuts. Una de las favoritas a llevarse el trofeo en este verano, Francia, derrotó a su similar de Irlanda del Norte con una espectacular actuación de Lamine Yamal. Por otro lado, Países Bajos sufrió más de la cuenta para vencer a Uzbekistán y llegar a su debut con agridulces sensaciones.

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Uno de los platillos que resaltaron en este día fue el España vs Perú, la Furia Roja se citó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla con el cuadro andino para ver el nivel que traían. Los pupilos de Luis de la Fuente no defraudaron y sacudieron a la selección de CONMEBOL sin muchos problemas y sin requerir a Lamine Yamal.

Partidos del 8 de junio de 2026

Países Bajos 2-1 Uzbekistán

Goles: Cody Gakpo (32' pen, 90'+8' pen), Guus Til (87') para Países Bajos; Igor Sergeev (90'+2') para Uzbekistán. (Icahn Stadium, Nueva York).



Goles: Cody Gakpo (32' pen, 90'+8' pen), Guus Til (87') para Países Bajos; Igor Sergeev (90'+2') para Uzbekistán. (Icahn Stadium, Nueva York). Francia 3-1 Irlanda del Norte

Goles: Michael Olise (hat-trick: 43', 49', 74') para Francia; Patrick Kelly (64') para Irlanda del Norte. (Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, Lille).



Goles: Michael Olise (hat-trick: 43', 49', 74') para Francia; Patrick Kelly (64') para Irlanda del Norte. (Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, Lille). Perú 1-3 España (en Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México).



Para el día de mañana martes 9 de junio, Argentina se verá las caras con Islandia y Senegal hará lo propio con el combinado de Iraq en compromisos que involucran a selecciones que estarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.