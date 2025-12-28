Los Ángeles 2028: Este será el nuevo formato para la escalada deportiva

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 marcarán un antes y un después para la disciplina de escalada deportiva. Tras su debut en Tokio 2020 y los ajustes realizados en París 2024, el Comité Olímpico Internacional confirmó un cambio que responde a una de las principales demandas de atletas y especialistas.

La decisión busca reflejar de manera más justa la especialización que exige la disciplina, ya que combina fuerza, resistencia y velocidad. Con este nuevo formato, la escalada deportiva se consolidará como un deporte con identidad propia.

Escalada deportiva en Los Ángeles 2028: 3 modalidades y 3 medallas en los juegos olímpicos

En Los Ángeles 2028, las modalidades de Bloque, Dificultad y Velocidad se disputarán como eventos de medallas independientes. Cada una pondrá a prueba habilidades específicas.

El Bloque o Búlder exigirá fuerza y resolución de problemas en recorridos cortos y sin cuerda.

exigirá fuerza y resolución de problemas en recorridos cortos y sin cuerda. La Dificultad evaluará la resistencia de los escaladores al intentar llegar lo más alto posible en una pared con cuerda de seguridad.

evaluará la resistencia de los escaladores al intentar llegar lo más alto posible en una pared con cuerda de seguridad. La Velocidad enfrentará a los atletas en duelos directos para escalar una pared de 15 metros en el menor tiempo posible.

En Tokio 2020, los competidores debían dominar las 3 modalidades en 1 sola prueba combinada: formato que coronó al español Alberto Ginés y a la eslovena Janja Garnbret. En París 2024, la Velocidad se separó, mientras que Bloque y Dificultad permanecieron unidas. Ahora, en Los Ángeles 2028, cada especialidad tendrá su propio protagonismo y recompensa.

Escalada deportiva: ¿Cuáles son los deportistas que apuntan al oro olímpico en Los Ángeles 2028?

Janja Garnbret aparece como una de las principales beneficiadas, ya que es campeona mundial de Bloque y subcampeona en Dificultad, lo que la perfila como candidata a múltiples medallas. A ella se suma la estadounidense Brooke Raboutou, quien tendrá el impulso del público local.

Pero también se suma la japonesa Ai Mori: actual campeona del mundo en Dificultad. En la rama masculina, nombres como Alberto Ginés, Jakob Schubert y Adam Ondra vuelven a colocarse entre los favoritos.

Además, jóvenes talentos como el japonés Sorato Anraku y el británico Toby Roberts representan el nuevo aire generacional que promete elevar más el nivel competitivo. Con 3 pruebas independientes, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se perfilan como la edición que permitirá a la escalada deportiva mostrar todo su potencial.