Los Ángeles 2028: Este será el nuevo formato para la escalada deportiva
La escalada deportiva cambiará dentro del certamen. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 marcarán un antes y un después para esta disciplina.
Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 marcarán un antes y un después para la disciplina de escalada deportiva. Tras su debut en Tokio 2020 y los ajustes realizados en París 2024, el Comité Olímpico Internacional confirmó un cambio que responde a una de las principales demandas de atletas y especialistas.
La decisión busca reflejar de manera más justa la especialización que exige la disciplina, ya que combina fuerza, resistencia y velocidad. Con este nuevo formato, la escalada deportiva se consolidará como un deporte con identidad propia.
Escalada deportiva en Los Ángeles 2028: 3 modalidades y 3 medallas en los juegos olímpicos
En Los Ángeles 2028, las modalidades de Bloque, Dificultad y Velocidad se disputarán como eventos de medallas independientes. Cada una pondrá a prueba habilidades específicas.
- El Bloque o Búlder exigirá fuerza y resolución de problemas en recorridos cortos y sin cuerda.
- La Dificultad evaluará la resistencia de los escaladores al intentar llegar lo más alto posible en una pared con cuerda de seguridad.
- La Velocidad enfrentará a los atletas en duelos directos para escalar una pared de 15 metros en el menor tiempo posible.
En Tokio 2020, los competidores debían dominar las 3 modalidades en 1 sola prueba combinada: formato que coronó al español Alberto Ginés y a la eslovena Janja Garnbret. En París 2024, la Velocidad se separó, mientras que Bloque y Dificultad permanecieron unidas. Ahora, en Los Ángeles 2028, cada especialidad tendrá su propio protagonismo y recompensa.
Escalada deportiva: ¿Cuáles son los deportistas que apuntan al oro olímpico en Los Ángeles 2028?
Janja Garnbret aparece como una de las principales beneficiadas, ya que es campeona mundial de Bloque y subcampeona en Dificultad, lo que la perfila como candidata a múltiples medallas. A ella se suma la estadounidense Brooke Raboutou, quien tendrá el impulso del público local.
Pero también se suma la japonesa Ai Mori: actual campeona del mundo en Dificultad. En la rama masculina, nombres como Alberto Ginés, Jakob Schubert y Adam Ondra vuelven a colocarse entre los favoritos.
Además, jóvenes talentos como el japonés Sorato Anraku y el británico Toby Roberts representan el nuevo aire generacional que promete elevar más el nivel competitivo. Con 3 pruebas independientes, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se perfilan como la edición que permitirá a la escalada deportiva mostrar todo su potencial.