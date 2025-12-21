Los planes de Isaac del Toro para clasificar en ciclismo rumbo a Los Ángeles 2028

Isaac del Toro goza de un excelente presente deportivo. El ciclista originario de Ensenada, Baja California, atraviesa el mejor momento de su trayectoria en ciclismo y su nombre ya figura entre la élite mundial.

Del Toro ya tiene claro el camino que deberá recorrer para cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y pelear por una medalla para México. Este martes 17 de diciembre, el Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer el formato oficial de clasificación para el ciclismo de ruta en LA 2028.

A diferencia de otros ciclos olímpicos, los criterios se anunciaron con mayor anticipación. De esta manera, los atletas podrán planificar con precisión su calendario de competencias y su preparación rumbo a la cita olímpica.

¿Cómo es el sistema de clasificación en ciclismo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

El formato de clasificación para el ciclismo de ruta en Los Ángeles 2028 estará basado principalmente en el ranking UCI por naciones, el cual se cerrará el 19 de octubre de 2027. Las 5 mejores naciones del ranking obtendrán 4 plazas cada una.

En este esquema, las ubicadas del sexto al décimo lugar recibirán 3 boletos. Los países posicionados entre el puesto 11 y el 20 accederán a 2 plazas. Actualmente, México se encuentra en el lugar 15, lo que le permitiría clasificar a 2 ciclistas si mantiene esa posición.

En caso de no lograr la clasificación vía ranking, existen rutas alternativas: los 2 primeros lugares del Campeonato Mundial de Ciclismo 2027, que se disputará en Alta Saboya, Francia, y los 2 mejores del Campeonato Continental de las Américas 2027.

Isaac del Toro y su exitoso presente que alimenta el sueño olímpico

Isaac del Toro vive un año excepcional que lo ha catapultado al tercer lugar del ranking mundial de la UCI con 5.314 puntos, solo por detrás de figuras como Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. A sus 22 años, el mexicano se ha consolidado como la mayor promesa del ciclismo nacional.

Su actuación en el Giro d'Italia marcó un antes y un después para el ciclismo mexicano. Del Toro finalizó segundo en la clasificación general, conquistó la Maglia Bianca como mejor ciclista joven y mantuvo la histórica Maglia Rosa durante 11 etapas: algo nunca antes visto para un atleta mexicano.

Además, su equipo ya confirmó su participación en el próximo Tour de Francia, una plataforma clave para seguir sumando puntos, experiencia y consolidar su candidatura rumbo a Los Ángeles 2028, donde el Torito sueña con escribir una nueva página dorada para el deporte nacional.