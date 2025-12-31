¿Cuáles son los clubes que más camisetas vendieron en 2025?

El futbol también ha demostrado que hay juegos fuera de la cancha, y en 2025 volvió a quedar claro en los números. Las camisetas oficiales se consolidaron como uno de los principales termómetros del alcance global de los clubes, al reflejar no solo popularidad deportiva, sino también identidad, presencia internacional y conexión con nuevas audiencias.

En la cima del mercado se mantuvo el Real Madrid, con más de 3,133,000 camisetas vendidas, cifra que le permitió liderar nuevamente las ventas gracias a una base de aficionados distribuida en todos los continentes y a una identidad consolidada a lo largo de décadas de éxito. Muy de cerca apareció el FC Barcelona, con 2,940,000 unidades, que sostuvo un alto nivel de comercialización respaldado por su legado histórico y por una conexión emocional que se mantiene vigente entre distintas generaciones de seguidores, además del impulso generado por la proyección y popularidad de su joven figura, Lamine Yamal.

El Paris Saint-Germain (2,546,000) se consolidó entre los primeros puestos como uno de los principales exponentes del futbol moderno. Su solidez comercial responde a una estrategia que integra rendimiento deportivo, moda y proyección mediática internacional, un modelo que se mantuvo estable incluso después de la salida de figuras de alto perfil. A ello se sumó el impacto de su primera Champions League, un logro que fortaleció su posicionamiento de marca y pudo influir de manera directa en el incremento de sus ventas.

Bayern Múnich confirmó su consistencia al combinar estabilidad deportiva con un sistema de comercialización que mantiene a su camiseta entre las más demandadas, colocándose en el cuarto lugar con 2,377,000 unidades vendidas.

El peso de las figuras que impulsan la venta de camisetas

El club estadounidense Inter Miami (2,166,000) se metió en el top cinco impulsado por el efecto Lionel Messi, cuya llegada transformó su camiseta en un producto de alcance global. A este impacto se sumó la obtención de la MLS Cup, el primer título como campeón de la MLS en la historia de la institución desde su creación hace cinco años, un logro que fortaleció su proyección internacional y contribuyó al incremento en la demanda de su indumentaria.

El caso de Al-Nassr (1,281,000 camisetas) resultó particular, la llegada de Cristiano Ronaldo impulsó al club saudí hasta colocarlo entre los diez primeros del mundo en ventas, un avance significativo para una institución que hace pocos años tenía una proyección internacional limitada. Este crecimiento se ha visto reforzado por la incorporación de otras figuras de talla mundial, lo que ha permitido ampliar su visibilidad y mantener una tendencia ascendente en el mercado global.

Los grandes de Sudamérica

Boca Juniors (1,933,000) volvió a destacar como el club con mayor volumen de ventas, respaldado por una identidad fuerte y una hinchada que trasciende fronteras a pesar de no tener un gran año futbolístico.

Flamengo (1,677,000) también se mantuvo entre los clubes más vendidos, apoyado en su enorme base de seguidores en Brasil y Latinoamérica.

Chelsea (1,422,000) mantuvo un alcance internacional relevante, aunque por debajo de los clubes con mayor tradición histórica. Este posicionamiento se vio respaldado por la obtención del título del Mundial de Clubes en el nuevo formato, un logro que fortaleció su visibilidad y atractivo comercial. Por su parte, Manchester United (1,855,000) continuó capitalizando el peso de su historia, con una presencia especialmente sólida en mercados como Asia, África y América, donde su marca conserva una alta penetración.

Más allá del ranking, las cifras confirman un cambio en la forma de consumir futbol, las camisetas dejaron de ser solo un símbolo de afición para convertirse en prendas vinculadas al estilo, la identidad y la pertenencia cultural. En este contexto, 2025 ratificó el impacto de las grandes figuras como un factor determinante en las ventas, aunque la historia y la narrativa de los clubes continúan siendo elementos clave en el mercado global del merchandising.