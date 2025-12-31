ÚLTIMA HORA: Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid y la selección brasileña, es hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

El mundo del futbol se ha llevado un gran susto este 31 de diciembre, al conocerse que el ex jugador y leyenda del futbol Roberto Carlos tuvo que ser operado de urgencia de un problema en el corazón en Sao Paulo, Brasil, por lo que en este cierre de año permanece internado y en observación pero fuera de peligro.

Roberto Carlos, recordado sobre todo con el Real Madrid y su selección de Brasil, está en esa ciudad de su país de vacaciones y acudió a un hospital para ser revisado de un trombo en una de sus piernas, lo cual parecía no ser algo delicado pero sí necesario.

Sin embargo, los primeros reportes apuntan a que en los procesos médicos complementarios, se tuvo el hallazgo de que un porcentaje de su corazón no estaba funcionando correctamente, por lo que fue estudiado más a fondo y se tuvo que iniciar una operación.

Operación de corazón de Roberto, tuvo ligeras complicaciones

Los apuntes de prensa acotan que fue necesario colocar un cateter en el corazón del ex lateral de 52 años, para el problema que fue descubierto, lo cual tendría que haber ocurrido en un procedimiento de 40 minutos, pero se alargó a casi tres horas por complicaciones.

Pese a ello, Roberto Carlos tuvo una operación exitosa y se encuentra fuera de peligro pero con una instrucción de observación de 48 horas, por lo que el Año Nuevo la pasará internado.

Te podría interesar: Lo que tienen en común Maximin y Gil Mora dentro de la Liga MX

Hasta ahora no se tienen más reportes, pero se espera que con el paso de las horas pueda surgir un comunicado a detalle sobre la salud de Roberto Carlos, quien hace unas semanas fue una de las figuras que atrajeron reflectores al asistir al Sorte Final del Mundial 2026 celebrado en Washington.